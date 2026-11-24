Priyansh Arya T20 Record: दिल्ली के युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. प्रियांश आर्य टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में दिल्ली की ओर से खेलते हुए सिर्फ 68 गेंद पर 181 रन ठोक दिए. प्रियांश आर्य ने तमिलनाडु के खिलाफ मंगलवार (24 नवंबर) को यह कारनामा किया. उन्होंने भारतीय स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. साथ ही क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. हालांकि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से महज 8 रन से चूक गए.

दिल्ली और तमिलनाडु के बीच मंगलवार (24 नवंबर) को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. दिल्ली की ओर से कप्तान प्रियांश आर्य और यश ढुल पारी की शुरुआत करने आए. प्रियांश आर्य ने मैदान पर उतरते ही धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी.

प्रियांश आर्य ने तोड़ा राहुल-गेल का रिकॉर्ड

प्रियांश आर्य ने 181 रनों की तूफानी पारी खेलकर केएल राहुल और क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. वह टी20 क्रिकेट सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 68 गेंद पर 7 चौके और 19 छक्के की मदद से 181 रन बनाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज था. केएल राहुल ने IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 152 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

राहुल के अलावा प्रियांश आर्य ने क्रिस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. क्रिस गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे. वह टी20 में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन अब प्रियांश आर्य उनसे आगे निकल गए हैं. अब प्रियांश आर्य के नाम टी20 इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूके प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य ने भले ही 181 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन वह 8 रन से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. दरअसल, टी20 इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज लुआन ड्रे प्रिटोरियस के नाम दर्ज है. उन्होंने CSA प्रो20 कप में टाइटंस के लिए खेलते हुए नाइट्स के खिलाफ महज 79 गेंद में नाबाद 188 रन बनाए थे.

आर्य ने 36 गेंद पर ठोका शतक

25 साल के प्रियांश आर्य ने तमिलनाडु के खिलाफ 181 रनों की ऐतिहासिक पारी के दौरान फिन एलन की भी बराबरी कर ली है. दरअसल, प्रियांश ने अपनी इस पारी में कुल 19 छक्के लगाए. यह किसी टी20 पारी में ए बल्लेबाज द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के हैं. न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ने साल 2025 में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स बनाम वाशिंगटन फ्रीडम के मैच में 19 छक्के लगाए थे. प्रियांश आर्य ने अपनी ताबड़तोड़ पारी के दौरान सिर्फ 36 गेंद पर अपना शतक पूरा किया.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो प्रियांश आर्य की ऐतिहासिक पारी के दम पर दिल्ली ने 5 विकेट खोकर 275 रन बनाए. दिल्ली के लिए कप्तान प्रियांश आर्य ने 181 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अनुज रावत ने 29 रन बनाए, जबकि नीतीश राणा ने 18 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर दिल्ली ने तमिलनाडु को 276 रनों का टारगेट दिया.