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‘सारी अफवाहें सच है…’, पृथ्वी शॉ ने मंगेतर को दिया धोखा? आकृति अग्रवाल के सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!

Prithvi Shaw: क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है. मंगेतर के एक वायरल पोस्ट ने हर तरफ खलबली मचा दी है, जानें पूरी बात...

By: Shivani Singh | Published: July 5, 2026 6:32:49 PM IST

‘सारी अफवाहें सच है…’, पृथ्वी शॉ ने मंगेतर को दिया धोखा? आकृति अग्रवाल के सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!


भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं. हाल ही में आकृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद हैरान करने वाला पोस्ट शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस पोस्ट में उन्होंने कई बार ‘धोखा’ मिलने की बात कही है. हालांकि, आकृति ने अपनी इस पोस्ट में पृथ्वी शॉ या किसी अन्य व्यक्ति के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस का यही मानना है कि यह इशारा सीधे पृथ्वी की तरफ ही है.

बता दें कि इसी साल मार्च में दोनों ने सगाई की थी. अफवाहों और कयासों के बीच राहत की बात यह है कि आकृति ने इंस्टाग्राम पर न तो पृथ्वी को अनफॉलो किया है और न ही अपनी सगाई की तस्वीरें डिलीट की हैं.

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‘मेरे साथ कई बार धोखा हुआ…’

आकृति ने अपनी इस पोस्ट में लिखा, ‘मेरे साथ इतनी बार धोखा हुआ, लेकिन मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा. अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाने के बाद भी…’ खबरों की मानें तो आकृति ने अब इस पोस्ट को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया है.

उन्होंने अपनी एक और पोस्ट में लिखा, ‘सब कुछ सच है; हर एक अफवाह सच है. आप सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो कुछ भी देख रहे हैं, वह बिल्कुल सच है.’

आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद इसी साल मार्च में दोनों ने सगाई का फैसला किया. आकृति पेशे से एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और उन्हें कई मौकों पर पृथ्वी शॉ के साथ स्पॉट किया जाता रहा है.

‘सारी अफवाहें सच है…’, पृथ्वी शॉ ने मंगेतर को दिया धोखा? आकृति अग्रवाल के सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई खलबली!

करियर के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं पृथ्वी शॉ

भारत को अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले पृथ्वी शॉ का क्रिकेटिंग करियर फिलहाल काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है. खराब फिटनेस और फॉर्म के कारण वे लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं. आईपीएल 2026 में वे दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें इस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

वापसी के लिए कर रहे हैं ‘ट्रिपल’ मेहनत

अपनी वापसी को लेकर पृथ्वी शॉ ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, ‘अगर मैं वापसी के बारे में नहीं सोचूंगा, तो फिर खेलने का मतलब ही क्या है? मैं इसीलिए तो खेल रहा हूं. भारत के लिए कौन नहीं खेलना चाहता? आपको वहां टिके रहना होता है और मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘पिछले साल मैंने अपनी जिंदगी को खुलकर जिया. दिमाग को फ्रेश रखने के लिए कुछ जगहों पर घूमने भी गया. इसके बाद जब मैं वापस लौटा, तो उसी रूटीन में ढल गया-प्रैक्टिस की, कड़ी मेहनत की, चाहे वो मेरी ट्रेनिंग हो या बल्लेबाजी. मैं जो कुछ भी पहले करता था, अब उसे तीन गुना ज्यादा करने लगा हूं. मेरे लिए यह ब्रेक अच्छा था. मैं इसे किसी बड़े नुकसान की तरह नहीं देखता, बल्कि यह मेरे लिए एक जरूरी ब्रेक था ताकि मैं मानसिक रूप से और मजबूत होकर वापसी कर सकूं.’

Tags: akriti agarwalPrithvi Shaw
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