पहले धोखे का लगाया आरोप, फिर तोड़ी सगाई… अब 26 दिन बाद पृथ्वी शॉ के पास लौटीं आकृति अग्रवाल, बोलीं- लोगों ने गुमराह…

Prithvi Shaw Akriti Agarwal Patch Up: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल की लव स्टोरी में एक और नया ट्विस्ट आ गया है. कुछ हफ्ते पहले ही आकृति अग्रवाल ने पृथ्वी शॉ के साथ सगाई तोड़ने का फैसला किया था. अब उन्होंने फिर से इस रिश्ते को नया मौका दिया है. आकृति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि उनके और पृथ्वी शॉ के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं. उन दोनों ने एक बार फिर से साथ रहने का फैसला किया है.

आकृति अग्रवाल ने माना कि उनके लोगों की राय ने उनके फैसले पर असर डाला था. इसकी वजह से उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ सगाई तोड़ी थी. हालांकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके इस फैसले से पृथ्वी शॉ को तकलीफ पहुंची, जिसकी जिम्मेदारी वह खुद लेती हैं.

आकृति ने क्यों तोड़ी थी सगाई?

एक्ट्रेस-इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर ‘A Personal Clarification’ नाम से बयान जारी किया. पृथ्वी शॉ ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह मैसेज शेयर किया. इसमें लिखा है, ‘जब मैंने हमारी सगाई तोड़ी, तो मैंने अपने करीबी लोगों की राय जिन्हें लगता था कि वे हमारे रिश्ते को हमसे बेहतर जानते है.. इस बात पर असर डालने दिया कि मैं अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते को कैसे देखती हूं.’ आकृति अग्रवाल ने पोस्ट में आगे लिखा, ‘मुझे लगता है कि मुझे गलत रास्ते पर ले जाया गया था, और मैंने वह फैसला बिना उस ईमानदार बातचीत के किया जिसकी हमें जरूरत थी.’

‘किसी और की जरूरत नहीं’

आकृति अग्रवाल ने आगे लिखा कि वह इस फैसले की जिम्मेदारी लेती हैं, जिससे पृथ्वी शॉ को तकलीफ पहुंची है. उन्होंने आगे लिखा कि तब से दोनों ने खुलकर बात की है, एक-दूसरे को समझा है और फिर से साथ रहने का फैसला किया है. उन्होंने लिखा, ‘हम साथ में एक-दूसरे के लिए काफी हैं, और हमें किसी और की जरूरत नहीं है, दोनों ने लोगों से उनके फैसले का सम्मान करने को कहा, क्योंकि वे नई शुरुआत कर रहे हैं.’

कब हुई थी पृथ्वी-आकृति की सगाई?

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल ने मार्च, 2026 में सगाई की थी. कपल ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी थी. हालांकि सितंबर में आकृति ने एलान करते हुए बताया कि उन दोनों ने अलग होने का फैसला किया है. आकृति ने इसके पीछे की वजह भविष्य के लिए अलग-अलग लक्ष्य और परिस्थितियां बताई थीं. हालांकि अब वे फिर से एक हो गए हैं.