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पृथ्वी शॉ सच में धोखेबाज हैं? आकृति ने शेयर किया एक और पोस्ट, लिखा- कोई लोगों ने…

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और अभिनेत्री आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. आकृति ने इस बीच एक और पोस्ट इंस्टा पर शेयर किया है. सोशल मीडिया पर दोनों के अलग होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 6, 2026 3:22:30 PM IST

आकृति ने शेयर किया एक और पोस्ट.
आकृति ने शेयर किया एक और पोस्ट.


Prithvi Shaw Akriti Aggarwal: पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू हो गई है. इसकी वजह बनीं आकृति की इंस्टाग्राम स्टोरी. कुछ महीने पहले ही दोनों ने सगाई की थी और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर खुशखबरी दी थी. लेकिन अब आकृति के कुछ पोस्ट देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

आकृति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उन्हें कई बार धोखा मिला, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा. उन्होंने यह भी लिखा कि जिस शख्स के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं, वे सच हैं. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे सीधे पृथ्वी शॉ से जोड़ने लगे और तरह-तरह की बातें होने लगीं.

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आकृति ने पोस्ट में क्या लिखा?

जब यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई तो आकृति ने एक और स्टोरी शेयर की. इसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, “बहुत लोगों ने मुझे गलत समझा.” हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका इशारा किस ओर था. वहीं, पृथ्वी शॉ ने भी अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया है. दोनों अभी भी एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं और आकृति ने सगाई की तस्वीरें भी अपने अकाउंट से नहीं हटाई हैं.

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परफेक्ट इनिंग भी बताया था

दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले तक दोनों एक-दूसरे पर खुलकर प्यार लुटा रहे थे. सगाई के बाद पृथ्वी ने आकृति को अपनी जिंदगी की “परफेक्ट इनिंग” बताया था. मई में आकृति के जन्मदिन पर भी उन्होंने एक लंबा और भावुक पोस्ट लिखकर कहा था कि आकृति हर अच्छे-बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं और वह हमेशा उन्हें ही चुनेंगे. दूसरी तरफ, आकृति हाल ही में तेलुगु फिल्म ‘त्रिमुखा’ में नजर आई हैं. फिलहाल, दोनों की तरफ से रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है. ऐसे में यह साफ नहीं है कि सोशल मीडिया पर चल रही बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह.

Tags: Prithvi Shaw
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