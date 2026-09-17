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शादी से पहले ही एक दूसरे से जुदा हुए पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल, खुद मंगेतर ने पोस्ट कर किया खुलासा

Prithvi Shaw Relationship End: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने शादी से पहले ही अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया है. आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने और मेरे मंगेतर ने अलग होने का फैसला किया है. हम अब साथ नहीं है क्योंकि हमारे पास भविष्य के लिए अलग-अलग लक्ष्य हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 5:18:42 PM IST

शादी से पहले ही टूट गया पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल का रिश्ता
शादी से पहले ही टूट गया पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल का रिश्ता


Prithvi Shaw Relationship End: सोशल मीडिया पर एक बार फिर भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्रां पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते के खत्म होने की घोषणा की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि भारी मन से मैं यह बताना चाहती हूं कि मैंने और मेरे मंगेतर ने अलग होने का फैसला किया है. हम अब साथ नहीं हैं क्योंकि हमारे पास भविष्य के लिए अलग-अलग लक्ष्य हैं.

इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमें यह फैसला लेना पड़ा. हम एक-दूसरे के लिए प्यार और सम्मान रखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम एक-दूसरे के लिए नहीं बने हैं. अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग होने का फैसला किया है.

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आकृति ने आगे क्या लिखा?

इसके अलावा, आकृति ने आगे लिखा कि मैं सच में हम दोनों के लिए शांति और खुशी की कामना करती हूं. हमारे रास्ते अलग हो गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस कठिन समय के दौरान हमारी निजता का सम्मान करें. कृपया हमारे फैसले के बारे में अटकलें न लगाएं या कहानियां न बनाएं. हमें समझने और सम्मान देने के लिए धन्यवाद. आकृति अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में साफ कर दिया है कि पृथ्वी शॉ के साथ उनका रिश्ता शादी से पहले ही खत्म हो चुका है. वे अब साथ नहीं हैं.



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कब हुई थी सगाई?

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने 8 मार्च, 2026 को ग्रैंड सगाई मनाई थी. सगाई के बाद यह जोड़ा विदेश यात्रा पर गया और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में काफी खुश नजर आया. हालांकि, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि पृथ्वी आकृति को धोखा दे रहा है. आकृति ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया. इस अवधि के दौरान, उन्होंने कई गुप्त पोस्ट भी साझा किए, हालांकि उन्होंने कहा कि उनका उनके रिश्ते से कोई संबंध नहीं है. वहीं पृथ्वी इन आरोपों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. वह अब भी चुप हैं और उन्होंने अपनी मंगेतर की घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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Tags: Prithvi Shaw
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