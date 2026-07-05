Home > क्रिकेट > दिल्ली पुलिस में मिल रही थी नौकरी, लेकिन क्रिकेट खेलने का धुन सवार, बैन भी लगा, हिम्मत नहीं हारी, आज टीम इंडिया के लिए खेल रहे

दिल्ली पुलिस में मिल रही थी नौकरी, लेकिन क्रिकेट खेलने का धुन सवार, बैन भी लगा, हिम्मत नहीं हारी, आज टीम इंडिया के लिए खेल रहे

टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की कहानी बेहद दिलचस्प है. 18 साल की उम्र तक उन्होंने लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खेला था. परिवार चाहता था कि वह पुलिस की नौकरी करें, लेकिन उन्होंने क्रिकेट का सपना नहीं छोड़ा. बीच में बीसीसीआई का बैन भी झेला, फिर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम तक पहुंचे.

By: Satyam Sengar | Published: July 5, 2026 6:14:11 PM IST

प्रिंस यादव नहीं करना चाहते थे नौकरी.
प्रिंस यादव नहीं करना चाहते थे नौकरी.


टीम इंडिया में जगह बनाना हर युवा क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन प्रिंस यादव का सफर बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग रहा. दिल्ली के दरियापुर खुर्द गांव से आने वाले प्रिंस ने कई मुश्किलों का सामना किया, तब जाकर उन्हें भारतीय टीम की जर्सी पहनने का मौका मिला. अफगानिस्तान, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम में चुने जाने के बाद अब हर कोई उनके संघर्ष की कहानी जानना चाहता है. माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें जल्द ही खेलने का मौका भी मिल सकता है.

प्रिंस के पिता राम निवास एक रेलवे पुलिस से रिटायर हैं, वह चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे. प्रिंस ने दिल्ली पुलिस की फिजिकल परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं था. वह सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते थे. इस फैसले में उनकी मां संतोष ने हमेशा उनका साथ दिया. कई बार उन्हें घंटों सफर करके अभ्यास के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

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18 साल तक टेनिस बॉल से खेलते रहे क्रिकेट

प्रिंस यादव की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने 18 साल की उम्र तक लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खेला था. वह नजफगढ़ में टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलकर अपनी तेज गेंदबाजी से पहचान बना रहे थे. तभी कोच अमित वशिष्ठ की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने प्रिंस को प्रोफेशनल क्रिकेट की राह दिखाई. हालांकि 2019 में उम्र गलत बताकर अंडर-19 टूर्नामेंट खेलने की वजह से बीसीसीआई ने उन पर दो साल का बैन लगा दिया. यह उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

आईपीएल ने बदली किस्मत, अब पहन ली टीम इंडिया की जर्सी

बैन खत्म होने के बाद प्रिंस ने फिर से मेहनत शुरू की. पहले नेट गेंदबाज बने, फिर घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. विजय हजारे ट्रॉफी में 18 विकेट लेने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें आईपीएल में मौका दिया. 2026 के सीजन में उन्होंने 13 मैचों में 16 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया. विराट कोहली को शून्य पर बोल्ड करना उनके करियर का सबसे बड़ा पल रहा. इसके बाद उन्हें भारत की वनडे और टी20 टीम में जगह मिली. आज प्रिंस यादव की कहानी हर उस युवा के लिए मिसाल है, जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता.

Tags: prince yadav
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