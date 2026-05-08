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‘रोहित और विराट भैया के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं’…, LSG के इस युवा गेंदबाज ने फैंस को किया इमोशनल

Prince Yadav: आईपीएल 2026 में अपनी रफ्तार से कहर बरपाने वाले प्रिंस यादव ने टीम इंडिया के दो दिग्गजों को लेकर एक ऐसी इच्छा जताई है, जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया है...

By: Shivani Singh | Published: May 8, 2026 8:05:23 PM IST

‘रोहित और विराट भैया के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं’…, LSG के इस युवा गेंदबाज ने फैंस को किया इमोशनल


भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और IPL हर साल नए सितारों को चमकने का एक मंच देता है. प्रिंस यादव, एक युवा खिलाड़ी जो अभी 2026 IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेल रहे हैं, आजकल सुर्खियों में हैं. प्रिंस ने हाल ही में एक दिल छू लेने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के दो दिग्गजों – विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की अपनी गहरी इच्छा ज़ाहिर की.

प्रिंस यादव का भावुक खुलासा

लखनऊ सुपर जायंट्स के उभरते सितारे प्रिंस यादव ने एक वीडियो में अपनी भविष्य की उम्मीदें शेयर कीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. प्रिंस ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना 2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करना है. खास तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने इन दोनों बड़े भाइयों के साथ मैदान शेयर करने और भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में मदद करने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की. प्रिंस का मानना ​​है कि वर्ल्ड कप जीतना इन दोनों दिग्गजों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा.

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रोहित और विराट के लिए प्यार

बातचीत के दौरान भावुक होते हुए प्रिंस यादव ने कहा, ‘अभी मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं विराट भैया और रोहित भैया के साथ 2027 वर्ल्ड कप खेलूँ, और हम उसे जीतें. अगर हम जीतते हैं, तो यह उन दोनों के लिए सचमुच एक शानदार नतीजा होगा. प्रिंस का यह बयान दिखाता है कि खिलाड़ियों की नई पीढ़ी अपने सीनियर खिलाड़ियों के लिए कितना गहरा सम्मान रखती है. प्रिंस उम्मीद करते हैं कि रोहित और विराट का शानदार करियर एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खत्म हो, और वह उस ऐतिहासिक जीत का एक अहम हिस्सा बनना चाहते हैं.

LSG के साथ प्रिंस यादव का शानदार सफर

चल रहे 2026 IPL सीजन की बात करें तो प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाज़ी के दम पर सबको प्रभावित किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए प्रिंस ने अब तक 10 मैचों में 13 विकेट लिए हैं. जिसमें से एक विराट कोहली का भी विकेट है जिन्हें प्रिंस ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया था. 

हालाँकि, टीम के नज़रिए से यह सीज़न लखनऊ फ्रेंचाइज़ी के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 7 मई 2026 को एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एक मैच खेला जा रहा है जहाँ प्रिंस यादव अपनी रफ़्तार और वेरिएशन से बल्लेबाज़ों को परेशान कर रहे हैं. लखनऊ फ़िलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है लेकिन प्रिंस यादव जैसे युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है. 

Tags: rohit sharmavirat kohli
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