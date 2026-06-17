Prince Yadav: कभी उम्र छिपाने पर लगा था बैन, अब टीम इंडिया के लिए डेब्यू; विराट को भी कर चुका है चारों खाने चित

Who is Prince Yadav, Ind vs Afg 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (17 जून) लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरी है. 2023 वर्ल्ड कप के बाद लखनऊ में खेला जाने वाला यह पहला वनडे मैच है।

इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं. नीतीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे को आराम दिया गया है, जबकि उनकी जगह प्रिंस यादव, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल की टीम में वापसी हुई है.

कौन हैं प्रिंस यादव? (Who is Prince Yadav Team India Debut)

इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का इंटरनेशनल डेब्यू रहा. सीरीज के पहले मैच में जहां हर्ष दुबे और गुरनूर ब्रार को डेब्यू का मौका मिला था, वहीं आज दूसरे मैच में प्रिंस यादव को टीम इंडिया की डेब्यू कैप सौंपी गई. प्रिंस ने आईपीएल में अपनी धारदार और तेज गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था. इसी शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला है.

BCCI ने लगाया था 2 साल का बैन

प्रिंस यादव का टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है. दिसंबर 2019 में बीसीसीआई (BCCI) ने उम्र छिपाने के मामले में उन पर 2 साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था. दरअसल, अंडर-19 क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, उसमें उनकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 दर्ज थी.

BCCI को जब शक हुआ और उन्होंने सीबीएसई (CBSE) बोर्ड से इसकी जांच कराई, तो सच सामने आ गया. प्रिंस ने साल 2012 में ही 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी और उनकी असली जन्मतिथि 10 जून 1996 थी. इस धोखाधड़ी के बाद उन पर बैन लगा और सबको लगा कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है. लेकिन बैन का समय कटने के बाद प्रिंस ने हार नहीं मानी. उन्होंने दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट और दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में दमदार वापसी की. इसके बाद आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा.

जब किंग कोहली को किया चारों खाने चित

आईपीएल के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में प्रिंस यादव अचानक सुर्खियों में आ गए. उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली को महज 2 गेंद के अंदर शून्य पर क्लीन बोल्ड कर दिया था. प्रिंस की 140.4 किमी/घंटे की रफ्तार वाली इनस्विंगर गेंद को विराट पढ़ ही नहीं पाए और हैरान होकर विकेट देखते रह गए.

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले एक मैच के दौरान खुद विराट कोहली ने प्रिंस को गेंदबाजी के कुछ टिप्स दिए थे. प्रिंस ने विराट के उसी गुरुमंत्र का इस्तेमाल खुद विराट के ही खिलाफ किया और उनका बड़ा विकेट चटकाया. इस एक विकेट ने प्रिंस यादव को रातों-रात स्टार बना दिया था और अब वह देश के लिए नीली जर्सी में कमाल करने को तैयार हैं.