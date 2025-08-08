Home > खेल > Priyansh Arya: 52 गेंदों में शतक! IPL स्टार प्रियांश आर्य ने DPL में मचाया तूफान, टीम को दिलाई शानदार जीत

Priyansh Arya: DPL 2025 में प्रियांश आर्य ने 52 गेंदों में शतक लगाकर 111 रन बनाए और आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 231 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

Published By: Shivani Singh
Published: August 8, 2025 18:10:00 IST

Priyansh Arya: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 का दूसरा सीजन जबरदस्त रोमांच और प्रदर्शन से भरपूर है। इस बार भी युवा और अनुभवी खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना जलवा बिखेरा है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए खेल रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज़ प्रियांश आर्य ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से सबका ध्यान खींचा।

52 गेंदों में लगाया धमाकेदार शतक

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए सीजन के 12वें मुकाबले में प्रियांश आर्य ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया। यह उनके DPL करियर का तीसरा शतक है। आर्य ने अपनी पारी में कुल 56 गेंदें खेलीं, जिसमें 7 चौके और 9 छक्के जड़े और 111 रन की विस्फोटक पारी खेली।

IPL 2025 में भी रहा शानदार प्रदर्शन

प्रियांश आर्य ने IPL 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब टीम ने आईपीएल 2025 के फाइनल तक का सफर तय किया, हालांकि खिताब जीतने से चूक गई। प्रियांश ने टूर्नामेंट में 17 मैचों में 179.25 की स्ट्राइक रेट से 475 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक लगाया और उनका बेस्ट स्कोर 141 रन रहा।

DPL के पहले सीजन में भी दिखाया था दम

DPL के पहले सीजन में भी प्रियांश आर्य का बल्ला जमकर बोला था। उन्होंने उस सीजन में 608 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक शामिल थे। उनका निरंतर प्रदर्शन यह साबित करता है कि वह न केवल घरेलू क्रिकेट में बल्कि बड़े मंचों पर भी खुद को साबित कर चुके हैं।

आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने बनाए 231 रन

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी आउटर दिल्ली वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में सनत सांगवान आउट हो गए। इसके बाद प्रियांश आर्य और करण गर्ग ने मिलकर 46 गेंदों में 92 रन की साझेदारी की। गर्ग के आउट होने के बाद आर्य ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी जारी रखी और 17वें ओवर में अपना शतक पूरा किया।

डेथ ओवर में तेजी से रन बनाने के प्रयास में वह अखिल चौधरी की गेंद पर आउट हुए। लेकिन तब तक टीम ने एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था। आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 20 ओवर में 231 रन बनाए।

