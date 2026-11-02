14 गेंदों में फिफ्टी! प्रेमा रावत ने महिला क्रिकेट में रचा इतिहास, पाकिस्तानी बल्लेबाज का रिकॉर्ड ध्वस्त

Prema Rawat 14 ball fifty: भारतीय क्रिकेटर प्रेमा रावत (Prema Rawat) ने महिला क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. प्रेमा रावत ने महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने भारतीय सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में उत्तराखंड के लिए खेलते हुए ये कारनामा किया. प्रेमा रावत ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया. उन्होंने महिला क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

उन्होंने सिर्फ 14 गेंद पर 50 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के आए और उनका स्ट्राइक रेट 357.14 रहा. यह मुकाबला पुणे के मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में प्रेमा रावत की उत्तराखंड ने हैदराबाद को 89 रनों से हराया.

फातिमा सना का रिकॉर्ड ध्वस्त

प्रेमा रावत ने महज 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान की स्टार बल्लेबाज फातिमा सना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, फातिमा सना ने 15 गेंदों पर टी20 मैच में फिफ्टी लगाई थी. अब प्रेमा रावत ने सिर्फ 14 गेंदों पर यह कारनामा कर दिखाया है. हालांकि महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फातिमा सना के ही नाम सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

उत्तराखंड ने जीता मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में उत्तराखंड ने हैदराबाद को आसानी से हरा दिया. उत्तराखंड ने हैदराबाद के खिलाफ 89 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. प्रेमा रावत के तूफानी अर्धशतक के दम पर उत्तराखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 187 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर खेलने के बावजूद 98 रन ही बना पाई. प्रेमा रावत के अलावा उत्तराखंड के लिए राघवी बिस्ट ने 72 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि करीना ने 44 रन बनाए. वहीं, नीलम भारद्वाज 19 रनों की पारी खेली.

प्रेमा रावत ने गेंद से भी किया कमाल

उत्तराखंड के लिए खेलते हुए प्रेमा रावत ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंद से भी धमाकेदार प्रदर्शन किया. प्रेमा रावत ने हैदराबाद के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. प्रेमा ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उनके अलावा निशा, सफीना को भी दो-दो विकेट मिले, जबकि पूजा राज और करीना ने एक-एक विकेट लिया.

प्रेमा रावत का इंटरनेशनल करियर

बता दें कि 24 साल की प्रेमा रावत एक स्पिनर गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाजी भी कर सकती हैं. उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 7 मैच खेले हैं. उन्होंने इसी साल जून में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू किया था.