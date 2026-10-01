Home > खेल > IND vs WI: भारत को बड़ा झटका! स्टार गेंदबाज को लगी चोट, तीसरे वनडे से हुआ बाहर, कौन करेगा रिप्लेस?

IND vs WI: भारत को बड़ा झटका! स्टार गेंदबाज को लगी चोट, तीसरे वनडे से हुआ बाहर, कौन करेगा रिप्लेस?

Prasidh Krishna Ruled Out 3rd ODI: भारत के स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वो अगले कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी. इस मैच में उन्होंने सिर्फ 5 ओवर गेंदबाजी की, जिसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 1, 2026 11:48:17 AM IST

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे वनडे से बाहर.
तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे वनडे से बाहर.


Prasidh Krishna Ruled Out 3rd ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वो तीसरे और आखिरी वनडे से बाहर हो गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरे वनडे में गेंदबाजी के दौरान चोट लगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रसिद्ध कृष्णा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है. इसकी वजह वो अगले मुकाबले से बाहर हो गए हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 3 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाएगा, जो न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. फिलहाल भारतीय टीम वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है.

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प्रसिद्ध कृष्णा को कैसे लगी चोट?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, गुवाहाटी में दूसरे वनडे के दौरान 5 ओवर गेंदबाजी करने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा मैदान से बाहर चले गए. प्रसिद्ध कृष्णा को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. हालांकि अभी तक चोट की गंभीरता का पता नहीं चली है, लेकिन शुरुआत जांच में चोट चिंताजनक लग रही है. इसकी वजह से वो मौजूदा सीरीज से बाहर हो सकते हैं. इस सीरीज के अलावा वो अगले कुछ मैचों से भी बाहर सकते हैं. ऐसे में अगले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मोहम्मद सिराज खेलते दिखाई दे सकते हैं. सिराज ने अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला है.

कोच ने दिया अपडेट

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. उन्होंने 5 ओवर में 45 रन देकर 1 सिर्फ  विकेट लिया. 5 ओवर गेंदबाजी करने के बाद उन्हें हैमस्ट्रिंग में समस्या हुआ, जिसके चलते वो मैदान से बाहर चले गए. मैच के बाद भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा को को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. उनकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘शायद कल उनका स्कैन किया जाएगा.’ हालांकि, खबर यह है कि वह सीरीज और उसके बाद भी खेल से बाहर हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं पता चला है कि वह कितने समय के लिए मैदान से दूर रह सकते हैं.

कब होगा तीसरा वनडे?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हराकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम आखिरी मैच जीतकर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी.

Tags: ind vs wiprasidh krishna
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