IND vs SL: भारत-श्रीलंका सीरीज से पहले कंफ्यूज हुए कप्तान शुभमन गिल, किसको दे मौका? समझ नहीं आ रहा

भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने से श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी बढ़ेगी. लेकिन उनके साथ पहले टेस्ट में कौन उतरेगा, इसे लेकर कप्तान शुभमन गिल के सामने बड़ा सवाल है. भारत के पास प्रसिद्ध कृष्णा और अनकैप्ड गुरनूर बराड़ के रूप में दो ऑप्शन हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा एक्सपीरियेंस के मामले में गुरनूर से आगे हैं. उन्होंने भारत के लिए सात टेस्ट मैचों में 25 विकेट लिए हैं. हालिया प्रदर्शन भी उनके पक्ष में है और अभ्यास मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी. दूसरी ओर, गुरनूर बराड़ ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है; उन्होंने 19 फर्स्ट क्लास मैचों में 62 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 25.24 रहा है. उनकी सबसे बड़ी खासियत पुरानी गेंद से भी उछाल हासिल करना है. अब ऐसे में गिल के सामने चुनौती है.

शुभमन गिल के सामने मुश्किल फैसला

शुभमन गिल ने कहा, “प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा. उन्होंने गुरनूर की पुरानी गेंद से अच्छी गति के साथ उछाल हासिल करने की क्षमता की तारीफ की. गिल ने यह भी कहा कि प्रसिद्ध हाल के दिनों में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच फैसला करना टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है. बुमराह के घुटने की चोट के कारण बाहर होने से दोनों के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका है.

भारत के लिए ऐतिहासिक होगा गॉल टेस्ट

गिल ने कहा, “जसप्रीत बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ने का मौका है. यह सब खेल की गति को समझने पर निर्भर करता है.” श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट भारत के लिए ऐतिहासिक भी होगा. गॉल में होने वाला यह मुकाबला भारत का 600वां टेस्ट होगा. भारत ने 1932 में अपना पहला टेस्ट खेला था. वहीं स्वतंत्रता दिवस पर देश की कप्तानी करना गिल के लिए गर्व का बड़ा अवसर है.