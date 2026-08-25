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IND vs SL: प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ में उतरा कोच, कहा- आलोचना से दूर रहा, शानदार गेंदबाजी की…

मोर्ने मोर्केल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने लगातार आलोचना के बावजूद तेज गेंदबाज के धैर्य, मेहनत और शानदार तैयारी को सराहा. मोर्केल का मानना है कि प्रसिद्ध बाहरी दबाव को नजरअंदाज कर अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 25, 2026 8:12:05 PM IST

मोर्ने मोर्केल ने की प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ.
मोर्ने मोर्केल ने की प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ.


भारत के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर तारीफ की है. मोर्केल ने कहा कि लगातार मीडिया और कमेंटेटरों की आलोचना के बावजूद प्रसिद्ध ने खुद को शांत रखा और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया. दूसरे टेस्ट में उन्होंने श्रीलंका के आठ विकेटों में से तीन विकेट हासिल किए. उनके प्रदर्शन ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

प्रसिद्ध ने लाहिरू उदारा को 1 रन, कामिल मिशारा को 19 रन और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे कामिंडु मेंडिस को 32 रन पर आउट किया. उन्होंने सोनल दिनूषा को भी अपनी तेज गेंदों और सटीक यॉर्कर से परेशान किया. मोर्ने मोर्केल ने उनके इस स्पेल को उनके मजबूत चरित्र का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, “इस स्पेल ने प्रसिद्ध के चरित्र को दिखाया. मीडिया और कमेंटेटर लगातार उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने इन सबके बीच शानदार गेंदबाजी की.”

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बाहरी शोर को नजरअंदाज करना सीखा
मोर्ने मोर्केल के मुताबिक प्रसिद्ध कृष्णा के खेल में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब वह बाहरी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते. वह आलोचनाओं को पीछे छोड़कर केवल क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं. मोर्केल ने कहा, “यह उन आवाजों को शांत करने और सिर्फ क्रिकेट खेलने के बारे में है. एक टीम के तौर पर हम हमेशा उनकी क्षमता को जानते थे.” उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर हमेशा बहुत दबाव रहता है और उनकी हर गतिविधि का विश्लेषण किया जाता है. प्रसिद्ध ने अब इस दबाव से निपटना सीख लिया है.

लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते हैं
मोर्केल ने प्रसिद्ध की मेहनत और मैच से पहले की तैयारी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों के बारे में काफी जानकारी जुटाते हैं और खेल को समझने के लिए लगातार मेहनत करते हैं. मोर्केल ने कहा, “वह बेहद मेहनती खिलाड़ी हैं और मैच से पहले विपक्षी टीम के बारे में काफी अध्ययन करते हैं.” उन्होंने प्रसिद्ध को भविष्य का विश्वस्तरीय गेंदबाज बताया. मोर्केल का मानना है कि उनमें भारत के लिए तीनों प्रारूपों में लंबे समय तक खेलने की क्षमता और प्रतिभा मौजूद है.

Tags: prasidh krishna
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