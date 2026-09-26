‘क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट, चीजें काफी मुश्किल होती है…’ WI सीरीज से पहले बोले प्रसिद्ध कृष्णा

भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा अब टेस्ट और वनडे टीम का नियमित हिस्सा बन चुके हैं. सीनियर गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में उन्होंने टीम की जिम्मेदारी संभाली है और अपनी जगह मजबूत की है. ऐसे में 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी उनके टीम में रहने की उम्मीद की जा रही है. जियोस्टार से बातचीत में प्रसिद्ध ने वर्ल्ड कप की तैयारी और वनडे क्रिकेट की चुनौतियों के बारे में बात की. उन्होंने इस फॉर्मेट को गेंदबाजों के लिए सबसे मुश्किल बताया.

प्रसिद्ध ने कहा, “वनडे फॉर्मेट बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है कि यह सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, क्योंकि आपको खेल के अलग-अलग चरणों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है. एक गेंदबाज को तीनों चरणों में गेंदबाजी करनी होती है और पावरप्ले ने इसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. लेकिन यही चुनौती है. चीजें जितनी मुश्किल होती हैं, उतने ही कम लोग उन्हें अच्छी तरह कर पाते हैं. मैं इसी चुनौती का इंतजार कर रहा हूं.” उन्होंने माना कि वनडे में गेंदबाजों के लिए हर चरण में अलग प्लान के साथ उतरना जरूरी होता है.

दक्षिण अफ्रीका में तेज गेंदबाजों की होगी परीक्षा

2027 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा और प्रसिद्ध के मुताबिक वहां तेज गेंदबाजों के लिए मुकाबले काफी दिलचस्प होंगे. “एकदिवसीय क्रिकेट रोमांचक है और दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप तेज गेंदबाजों के लिए खास तौर पर रोमांचक होगा. 300 और 350 रन अब आम स्कोर बन गए हैं. गेंदबाजों के तौर पर हमारा काम विपक्षी टीम को ज्यादा से ज्यादा रोकना और अलग-अलग तरीके अपनाकर अपना काम पूरा करना है,” उन्होंने कहा. प्रसिद्ध ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को भी अलग तरह की चुनौती बताया और कहा कि वहां गेंदबाजों की स्किल और फिटनेस दोनों की परीक्षा होगी.

2021 में किया था भारत के लिए डेब्यू

प्रसिद्ध कृष्णा ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भारत के लिए डेब्यू किया था. इसके बाद 2023 में उन्होंने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कदम रखा. अब तक प्रसिद्ध ने 9 टेस्ट में 32 विकेट और 28 वनडे में 50 विकेट लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 8 मैचों में 9 विकेट हैं. अब वह 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भी नजर आएंगे.