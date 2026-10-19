अगरकर के बाद प्रज्ञान ओझा की बारी! BCCI ने बनाया सिलेक्शन कमेटी का बॉस, रमेश पवार की भी एंट्री

BCCI New Chief Selector: क्रिकेट के गलियारों से बहुत बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय क्रिकेट टीम को अपना नया चीफ सिलेक्टर मिल गया है. भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर प्रज्ञान ओझा को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. BCCI ने सोमवार (19 अक्टूबर) को इसका एलान किया है. अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रज्ञान ओझा को अंतरिम चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. अजीत अगरकर के जाने के बाद BCCI ने पूर्व स्पिनर रमेश पवार को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया.

रमेश पवार के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है, जिसके चलते उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई. हालांकि उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं. ऐसे में प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का नए चीफ सिलेक्टर बन गए. दरअसल, सिलेक्शन कमेटी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले सदस्य को ही चेयरमैन बनाया जाता है.

कौन हैं रमेश पवार?

48 साल के रमेश पोवार मुंबई के रहने वाले हैं. उन्होंने भारत के लिए साल 2004 में सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था. वहीं, उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2007 में खेला था. इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जबकि वनडे में उन्होंने 31 मैच खेले. अब BCCI ने रमेश पवार को सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया है.

BCCI ने हाल ही में सिलेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे थे. रमेश पवार समेत कई दिग्गजों ने सिलेक्टर पद के लिए आवेदन किया था. इसके बाद पूर्व दिग्गज अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने पुरुष चयन समिति के एक सदस्य की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की. CAC ने आवेदकों की जांच और इंटरव्यू के बाद BCCI मुख्यालय में बैठक की और प्रक्रिया के बाद सर्वसम्मति से समिति के नए सदस्य रमेश पोवार की नियुक्ति की सिफारिश की.

रमेश पवार का कोचिंग अनुभव

रमेश पवार का इंटरनेशनल करियर भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके पास कोचिंग का अच्छा-खासा अनुभव है. उन्होंने भारत की महिला टीम, मुंबई और गुजरात के हेड कोच के साथ-साथ BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी कोच की भूमिका भी निभाई है. इसके अलावा उन्होंने भारतीय महिला टीम को अपने कार्यकाल के दौरान एशिया कप का खिताब भी दिलाया और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक भी दिलाया.

अजीत अगरकर का कैसा रहा कार्यकाल?

हाल ही में पूर्व सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हुआ है. उन्हें जुलाई 2023 में टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनाया गया था. उनके कार्यकाल के दौरान में भारत ने 3 ICC ट्रॉफियां जीतीं. इसमें 2 टी20 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है.

अब प्रज्ञान ओझा की अगुवाई में नई 5 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चयन करेगी. इस कमेटी में प्रज्ञान ओझा के अलावा शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा, रमेश पवार शामिल हैं.