टीम इंडिया को मिला नया चीफ सिलेक्टर! अजीत अगरकर के बाद इस दिग्गज ने संभाली कमान, सामने बड़ी चुनौती

Pragyan Ojha Chief Selector: भारतीय क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में बड़ा बदलाव हुआ है. अजीत अगरकर की विदाई के चीफ सिलेक्टर की कुर्सी खाली हो गई थी. अब इस पद की जिम्मेदारी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सिलेक्शन कमेटी के सदस्य प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) को सौंपी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI ने प्रज्ञान ओझा को अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया है. इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि प्रज्ञान ओझा को फुल टाइम चीफ सिलेक्टर भी बनाया जा सकता है.

टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) का कार्यकाल लगभग खत्म हो गया है. 4 अक्टूबर को BCCI के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी के इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे.

गुवाहाटी में सिलेक्टर्स की मीटिंग

मंगलवार (29 सितंबर) को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई. इसमें सिलेक्शन कमेटी के 4 सदस्य शामिल हुए, जिसमें प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह भी शामिल थे. प्रज्ञान ओझा इस कमेटी को लीड करते दिखाई दिए. वहीं, अजीत अगरकर इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए. ऐसे में अब कंफर्म हो गया है कि अजीत अगरकर और BCCI के रास्ते अलग हो गए हैं.

प्रज्ञान ओझा और गंभीर की चर्चा

गुवाहाटी के मैदान पर प्रज्ञान ओझा ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी बातचीत की. उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि इस बातचीत में न्यूजीलैंड दौरे को लेकर भारतीय टीम की सिलेक्शन को लेकर चर्चा हुई. दरअसल, भारतीय टीम को अक्टूबर में न्यूजीलैंड दौरे पर जाना है, जहां पर मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी. अंतरिम चीफ सिलेक्टर के तौर पर प्रज्ञान ओझा के सामने न्यूजीलैंड दौरे के लिए मजबूत टीम चुनना सबसे बड़ी चुनौती है.

कौन हैं प्रज्ञान ओझा?

40 साल के प्रज्ञान ओझा भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 113 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे में उन्होंने 18 मैच में 21 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में प्रज्ञान ओझा के नाम 10 विकेट दर्ज हैं.

भारत के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. इस दौरे पर भारतीय टीम पहले 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. इसके बाद 4 नवंबर से 5 मैच की वनडे सीरीज होगी. फिर 19 नवंबर से 2 मैच की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी.