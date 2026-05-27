Video: वैभव सूर्यवंशी के विकेट के बाद SRH खिलाड़ी का विवादित सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Vaibhav Sooryavanshi VS Praful Hinge: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सभी की नजर राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर थी. 15 साल के इस बल्लेबाज ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फैंस को रोमांचित कर दिया. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऐसी पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
29 गेंदों में बनाए 97 रन
वैभव सूर्यवंशी ने यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत करते ही आक्रामक अंदाज अपनाया. उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए महज 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए. अपनी पारी में उन्होंने कई शानदार शॉट लगाए और विरोधी गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया. उनकी बल्लेबाजी ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
पैट कमिंस के ओवर में बरसे रन
वैभव ने सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस को भी नहीं बख्शा. उन्होंने एक ही ओवर में लगातार तीन छक्के लगाते हुए कुल 25 रन बटोर लिए. सिर्फ 16 गेंदों में उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी की, जिसमें 8 छक्के और एक चौका शामिल था. उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह IPL इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने वाले हैं.
Every single person is on their feet as the 15-year-old walks off 🫡
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— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर
वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक कदम से क्रिस गेल के IPL के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए. वह 29 गेंदों में शतक पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हो गए. आउट होने के बाद विरोधी टीम के कई खिलाड़ियों ने उनकी शानदार पारी की तारीफ की और उन्हें शाबाशी दी.
प्रफुल्ल हिंगे के सेलिब्रेशन पर सवाल
हालांकि, विकेट लेने के बाद प्रफुल्ल हिंगे का सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने हाथ फैलाकर और चेहरे के हावभाव से वैभव को चिढ़ाने की कोशिश की, जिसे कई लोगों ने खेल भावना के खिलाफ माना. सोशल मीडिया पर भी इस सेलिब्रेशन को लेकर फैंस ने नाराजगी जताई और इसे शर्मनाक बताया.
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