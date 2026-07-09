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जिम्बाब्वे से खेले बिना वापस नहीं आउंगा, डेब्यू को उतावला भारतीय क्रिकेटर, युवराज-पोंटिंग को दिया क्रेडिट

जिम्बाब्वे दौरे के लिए पहली बार टीम इंडिया में चुने गए प्रभसिमरन सिंह ने कहा है कि उनका सपना सिर्फ भारत के लिए खेलना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टीम में बने रहना है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय युवराज सिंह और रिकी पोंटिंग को भी दिया.

By: Satyam Sengar | Published: July 9, 2026 6:54:51 PM IST

डेब्यू करने को बेताब हैं प्रभसिमरन सिंह.
डेब्यू करने को बेताब हैं प्रभसिमरन सिंह.


टीम इंडिया में पहली बार जगह मिलने के बाद प्रभसिमरन सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है. पंजाब किंग्स के इस युवा बल्लेबाज ने कहा कि वह जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें भारत की टी20 टीम में चुने जाने की खबर मिली. यह सुनते ही उन्होंने एक्सरसाइज बीच में छोड़ दी और सीधे घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ इस खुशी को शेयर किया. प्रभसिमरन ने कहा कि भारत के लिए खेलना उनका बचपन का सपना था और अब वह इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते.

प्रभसिमरन पिछले दो आईपीएल सीजन से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए दोनों सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए. इसके अलावा इंडिया ए की ओर से श्रीलंका दौरे पर भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की. हालांकि 2023 एशियाई खेलों के लिए वह भारतीय टीम में चुने गए थे, लेकिन तब उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला. अब उनका कहना है कि अगर जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिली, तो वह ऐसा प्रदर्शन करना चाहेंगे कि फिर टीम से बाहर न होना पड़े.

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युवराज और पोंटिंग ने बढ़ाया हौसला

प्रभसिमरन ने बताया कि टीम इंडिया में चयन होने के बाद सबसे पहले युवराज सिंह से उनकी लंबी बातचीत हुई. युवराज ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल होने के कई गुर बताए और हमेशा गेंदबाज से एक कदम आगे सोचने की सलाह दी. वहीं रिकी पोंटिंग की भी उन्होंने जमकर तारीफ की. प्रभसिमरन ने कहा कि पोंटिंग ने उनके खेल को निखारने में बड़ी भूमिका निभाई और हमेशा उन पर भरोसा जताया.

अब टीम इंडिया में लंबी पारी खेलने की तैयारी

प्रभसिमरन का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए एक-दो मैच खेलना नहीं है. वह टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स के साथ आठ साल का सफर उन्हें काफी कुछ सिखा गया और अब वह उसी अनुभव का फायदा उठाकर भारत के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. उनके मुताबिक, अगर मौका मिला तो वह उसे दोनों हाथों से पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे.

Tags: prabhsimran singh
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