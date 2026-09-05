Home > खेल > 76, 125, 110, 90… टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, तो बल्ले से बरपाया कहर, 217 की स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही

76, 125, 110, 90… टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, तो बल्ले से बरपाया कहर, 217 की स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही

Prabhsimran Singh: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद बल्लेबाजों के लिए काल बन गए हैं. उन्होंने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में सिर्फ 4 मैचों में 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 401 रन ठोक दिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से कुल 25 छक्के भी आए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 5, 2026 12:01:04 PM IST

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में प्रभसिमरन सिंह ने मचाई तबाही.
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में प्रभसिमरन सिंह ने मचाई तबाही.


Prabhsimran Singh: टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह गेंदबाजों पर अपना कहर बरपा रहे हैं. शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में जालंधर वॉरियर्स के लिए खेल रहे प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) ने पिछले कुछ मैचों से तबाही मचाई हुई है. इस लीग में शुरुआती 4 मैचों में प्रभसिमरन ने 200 की औसत से रन बनाए हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट भी 200 से ज्यादा का रहा है. उन्होंने सिर्फ 4 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक लगा दिए हैं. इस दौरान वे लगातार तीसरा अर्धशतक लगाने से चूक गए. उनका यह शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम के सिलेक्टर्स को करारा जवाब है, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए प्रभसिमन सिंह को मौका नहीं दिया.

शतकों की हैट्रिक से चूके प्रभसिमरन

प्रभसिमरन सिंह शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में जालंधर वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के 11वें मैच में लुधियाना लायंस के खिलाफ सिर्फ 39 गेंदों पर 90 रन ठोक दिए. इस पारी में प्रभसिमरन के बल्ले से 6 छक्के और 7 चौके आए. यह लगातार चौथी बार है, जब प्रभसिमरन ने 50+ रनों की पारी खेली है. उन्होंने पहले मैच में फाजिल्का फाल्कन्स के खिलाफ 42 गेंद में 76 बनाए थे. इसके बाद अमृतसर सूरमा के खिलाफ 47 गेंद में 125 रनों की विस्फोटक पारी खेली.

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फिर भटिंडा रॉयल्स के खिलाफ भी प्रभसिमरन ने दूसरा शतक ठोक दिया. उन्होंने रॉयल्स के खिलाफ 110 रन बनाए. इसके बाद चौथे मैच में लुधियाना के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह ने 90 रनों की आतिशी पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर जालंधर वॉरियर्स ने अर्शदीप सिंह की टीम लुधियाना लायंस को 7 विकेट से हरा दिया.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के साथी ने रचा इतिहास, 20 साल की उम्र में ठोका T20I शतक, 7 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

प्रभसिमरन सिंह जड़ चुके 25 छक्के

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में प्रभसिमरन सिंह का बल्ला आग उगल रहा है. उन्होंने इस सीजन सिर्फ 4 मैचों में ही 401 रन बना दिए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 25 छक्के आए हैं. उनका औसत 200.50 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 217 से ज्यादा का है.

टीम इंडिया से दूर प्रभसिमरन सिंह

प्रभसिमरन सिंह टी20 क्रिकेट में आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाजन बनकर उभरे हैं. वह घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार रन बना रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें भारत की टी20 टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है. प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया था, लेकिन वह सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहे. इसके बाद उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया.

Tags: prabhsimran singh
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