एशियन गेम्स में जीते गोल्ड, अब PM मोदी से खिलाड़ियों को मिलेगी शाबाशी! कब-कहां होगी मुलाकात?

PM Modi Athlete Meeting Schedule: एशियन गेम्स 2026 में हॉकी से लेकर क्रिकेट तक भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा दिखाया. भारत की मेंस और विमेंस दोनों क्रिकेट टीमों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसके अलावा भी अन्य कई एथलीटों ने गोल्ड मेडल जीता. अब इन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सम्मानित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 15 अक्टूबर को अपने आधिकारिक आवास पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और अन्य खेलों में मेडल जीतने वाले एथलीटों से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात गुरुवार (15 अक्टूबर) को शाम 4:30 बजे होगी.

यह खास मुलाकात इंटरनेशनल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सम्मानित करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है. हाल ही में जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स 2026 खेला गया. इसमें भारत के खिलाड़ियों ने 85 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया. इसमें 21 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे.

इन खेलों में भारत का रहा दबदबा

एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) में भारत ने कई खेलों में अपना दबदबा दिखाया. भारतीय तीरंदाजों ने साउथ कोरिया को पीछे छोड़ते हुए 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 9 मेडल अपने नाम किए. वहीं, कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 6 मेडल जीते. इसके अलावा बॉक्सिंग रिंग में मुक्केबाजों ने भी ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. भारत ने बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल अपने नाम किया. लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने-अपने फाइनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत को मुक्केबाजी का बेस्ट रिजल्ट दिलाया.

टीम स्पोर्ट्स में भी छाया भारत

वहीं, टीम स्पोर्ट्स की बात करें, तो भारत की महिला और पुरुष टीमों ने गोल्ड मेडल जीता. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर अपना दबदबा बनाए रखा और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. भारतीय मेंस टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता. इसके अलावा एथलेटिक्स में भारत को 24 मेडल मिले, जिसमें 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल रहे. गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर और 1,500 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, शूटिंग में भारतीय निशानेबाजों ने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते.

वेटलिफ्टिंग में 28 साल का सूखा खत्म

वेटलिफ्टिंग में भारत की स्टार खिलाड़ी मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता. इसी के साथ वेटलिफ्टिंग इतिहास में भारत के 28 साल से चले आ रहा सूखा खत्म हुआ. वहीं, बैडमिंटन में 12 साल बाद कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं मिला. साथ ही 1986 के बाद पहली बार टेनिस में बिना किसी मेडल के भारतीय टीम को वापस लौटना पड़ा.