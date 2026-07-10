पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को ऐसा क्या दिया? खुशी से खिलखिला उठे पूर्व कप्तान, 20 साल पुरानी है चीज

इसी कार्यक्रम में 2026-27 बिग बैश लीग (बीबीएल) के उद्घाटन मैच की घोषणा की गई. मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच 12 दिसंबर को चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. यह पहली बार होगा जब बिग बैश लीग का कोई आधिकारिक मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर आयोजित किया जाएगा. इस मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स घरेलू टीम की भूमिका निभाएगी.
भारत-ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को मिलेगी नई मजबूती
यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त साझेदारी का हिस्सा है. सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया-इंडिया रिलेशंस की ओर से इस परियोजना को आंशिक वित्तीय सहायता दी जा रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ऑस्ट्रेलिया की महावाणिज्यदूत सिलाई ज़की के सहयोग से चेन्नई को मेजबानी के लिए चुना गया. शहर की समृद्ध क्रिकेट संस्कृति और चेन्नई सुपर किंग्स की लोकप्रियता को भी इस फैसले का प्रमुख कारण माना गया.