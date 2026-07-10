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पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को ऐसा क्या दिया? खुशी से खिलखिला उठे पूर्व कप्तान, 20 साल पुरानी है चीज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को पहली मुलाकात की पुरानी तस्वीर भेंट की. इसी दौरान 2026-27 बिग बैश लीग के पहले मुकाबले की मेजबानी चेन्नई को दिए जाने की घोषणा हुई. यह पहली बार होगा जब बिग बैश लीग का कोई आधिकारिक मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर भारत में खेला जाएगा. यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को नई मजबूती देगी.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 5:37:53 PM IST

पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को क्या गिफ्ट किया.
पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को क्या गिफ्ट किया.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को लगभग 20 साल पुरानी एक तस्वीर गिफ्ट की. यह तस्वीर उस समय की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी स्टीव वॉ से पहली मुलाकात हुई थी. इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और विक्टोरिया राज्य की प्रीमियर जैसिंटा एलन भी मौजूद थीं. कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत होते खेल संबंधों को भी रेखांकित किया गया.

इसी कार्यक्रम में 2026-27 बिग बैश लीग (बीबीएल) के उद्घाटन मैच की घोषणा की गई. मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच 12 दिसंबर को चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. यह पहली बार होगा जब बिग बैश लीग का कोई आधिकारिक मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर आयोजित किया जाएगा. इस मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स घरेलू टीम की भूमिका निभाएगी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त साझेदारी का हिस्सा है. सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया-इंडिया रिलेशंस की ओर से इस परियोजना को आंशिक वित्तीय सहायता दी जा रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ऑस्ट्रेलिया की महावाणिज्यदूत सिलाई ज़की के सहयोग से चेन्नई को मेजबानी के लिए चुना गया. शहर की समृद्ध क्रिकेट संस्कृति और चेन्नई सुपर किंग्स की लोकप्रियता को भी इस फैसले का प्रमुख कारण माना गया.

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ऐतिहासिक मुकाबले पर दुनिया की रहेगी नजर

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग महाप्रबंधक एलीस्टेयर डॉब्सन ने कहा कि भारत में सीजन का पहला मैच आयोजित करना दोनों देशों के मजबूत क्रिकेट संबंधों और बीबीएल की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रतीक है. इस मुकाबले के ऑस्ट्रेलियाई घरेलू खेल इतिहास का सबसे अधिक देखा जाने वाला मैच बनने की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण टीमें चेन्नई से सीधा प्रसारण करेंगी, जबकि जियोस्टार भारत में इसका प्रसारण करेगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 38,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम के पूरी तरह भरने की उम्मीद है. दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट, कबड्डी और ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल खेल रहे बच्चों से भी मुलाकात की. इस अवसर पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लीसा स्थालेकर भी मौजूद रहीं.

Tags: pm modi
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