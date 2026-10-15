एशियन गेम्स 2026 के मेडल विजेताओं से मिले PM मोदी, श्रेयस-हरमनप्रीत की टीम से भी की मुलाकात

PM Modi Meets Asian Games Gold Medal Winners: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (14 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की. खेल मंत्रालय ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खास कार्यक्रम रखा था. इसमें पीएम मोदी ने भारत के उन एथलीटों से मुलाकात की, जिन्होंने जापान में खेले गए एशियन गेम्स में मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया. पीएम मोदी से मिलने के लिए कोई खिलाड़ी हॉकी स्टिक लेकर पहुंचा था, तो कोई अपनी जर्सी का फ्रेम लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचा.

इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम से भी मुलाकात की. भारतीय क्रिकेट की दोनों टीमों ने एशियन गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन किया. विमेंस टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता, तो श्रेयस अय्यर की टीम ने पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड अपने नाम किया.

महिला और पुरुष हॉकी टीम ने भेंट की जर्सी

इस खास कार्यक्रम में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंची. हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास जर्सी भेंट की. भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मुकाबले में चीन की टीम को 1-0 से हराया था. इसी के साथ महिला हॉकी टीम ने साल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए भी अपनी जगह भी पक्की कर ली थी. वहीं, भारतीय मेंस हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 के बड़े अंतर से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. साथ ही ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई किया.

#WATCH | PM @narendramodi interacts with India’s Asian Games 2026 contingent in New Delhi @PMOIndia @YASMinistry @Media_SAI #AsianGames2026 https://t.co/u0qnFAjRXR — DD News (@DDNewslive) October 15, 2026

#WATCH | PM @narendramodi interacts with India’s women’s national cricket team contingent for the Asian Games 2026. @PMOIndia @YASMinistry @Media_SAI #AsianGames2026 https://t.co/yaLqB1rOk4 — DD News (@DDNewslive) October 15, 2026

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में कितने मेडल जीते?

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आईची-नागोया में किया गया. इस बार भारत ने एशियन गेम्स में कुल 85 मेडल अपने नाम किए और चौथे नंबर पर रहा. इसमें 21 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. हालांकि भारत ने अपने पिछले प्रदर्शन से थोड़ा निराश किया. दरअसल, 2023 एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड मेडल भी शामिल थे.