PM Modi Congratulates Team India: एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी ऐसी बधाई, पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची

PM Modi On Asia Cup Win: टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पटखनी देकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम की इस शानदार जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इस शानदार जीत पर बधाई दी. टीम इंडिया को पाकिस्तान पर 5 विकेट से मिली इस जीत के बाद मोदी जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई देने के साथ-साथ पाकिस्तान को रोस्ट भी कर दिया. चलिए आपको बताते हैं कि अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी ने ऐसा क्या लिख दिया जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई.

PM मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई

दुबई के मैदान पर जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाकर एशिया कप का खिताब जीता. उसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. इस पोस्ट में मोदी जी ने लिखा, #Operationsindoor ‘खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही है- भारत की जीत. हमारे क्रिकेटर्स को बधाई’.

पाकिस्तान को लगी मिर्ची

भारत के सामने पाकिस्तान की करारी शिकस्त का सिलसिला बॉर्डर से लेकर मैदान तक बरकरार है. कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया. वहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को हर स्तर पर हराते हुए एशिया कप का खिताब जीत लिया. ऊपर से पीएम मोदी के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक का काम किया है. पीएम मोदी की सिर्फ 3 लाइनों ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है, जिसे पाकिस्तान लंबे अरसे तक याद रखेगा.

एशिया कप को लेकर हुआ विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के वक्त में खेले गए इस एशिया कप को लेकर काफी विवाद हो रहा था. मगर टीम इंडिया ने तमाम तरह के विवादों और बहिष्कार की मांग के बीच पाकिस्तान को मैदान पर एक नही, दो नहीं बल्कि लगातार 3 बार पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया. इसमें तीसरी जीत सबसे खास थी क्योंकि ये फाइनल में आई, जहां टीम इंडिया ने खिताब जीत लिया.

