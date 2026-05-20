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IPL 2026: प्लेऑफ से पहले दूसरी टीमों में खौफ! RCB का खूंखार बल्लेबाज हुआ फिट, इस दिन करेगा वापसी

Phil Salt RCB Return: आरसीबी के सलामी धाकड़ बल्लेबाज फिल साल्ट इस हफ्ते के अंत तक भारत लौट सकते हैं. साल्ट की वापसी से जेकब बेथल को आरसीबी की प्लेइंग-11 से बाहर जाना पड़ेगा.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 20, 2026 4:25:07 PM IST

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज फिल साल्ट वापसी करने के लिए तैयार.
आरसीबी के स्टार बल्लेबाज फिल साल्ट वापसी करने के लिए तैयार.


Phil Salt RCB Return: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबले शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. आरसीबी के स्टार सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट भारत लौटने वाले हैं. आईपीएल के शुरुआत में कुछ ही मैचों बाद फिल साल्ट को उंगली में चोट लगी थी, जिसके चलते वह करीब 1 महीने से टीम से बाहर हैं. फिल साल्ट रिकवरी और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर यूके लौट गए थे. इसके चलते आरसीबी को ओपनिंग बल्लेबाज की कमी खल रही थी.

फिल साल्ट की जगह जेकब बेथल (Jacob Bethell) आरसीबी के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा है. जेकब बेथल के खराब फॉर्म के कारण सलामी बल्लेबाज विराट कोहली पर दबाव बढ़ता है, जिससे आरसीबी के टॉप ऑर्डर पर असर पड़ रहा है. ऐसे में फिल साल्ट का वापस लौटना आरसीबी के लिए गुड न्यूज है.

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फिल साल्ट को कैसे लगी थी चोट?

आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच में फिल साल्ट (Phil Salt) को उंगली में चोट लगी थी. फिल साल्ट चौका बचाने के लिए डाइव लगाते हैं, जिस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली में चोट लग जाती है. इसके बाद से फिल साल्ट बाहर हो गए थे. तब से लेकर अभी तक फिल साल्ट ने कोई भी मैच नहीं खेला है. ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, फिल साल्ट इस हफ्ते के अंत में भारत लौट रहे हैं.

क्या अगला मैच खेलेंगे फिल साल्ट?

फिल साल्ट की गैरमौजदूगी में आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब आरसीबी की टीम अपना आखिरी लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी, जो शुक्रवार यानी 22 मई को खेला जाएगा. अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि फिल साल्ट इस मैच में हिस्सा लेंगे या नहीं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिल साल्ट इस आखिरी मैच में खेलेंगे या सीधे प्लेऑफ के मैचों में एंट्री करेंगे.

जैकब बेथल होंगे बाहर!

फिल साल्ट की अनुपस्थिति में उनके साथ जैकब बेथल आरसीबी के लिए विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. जैकब बेथल 7 मैच खेल चुके हैं, लेकिन एक भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. 7 पारियों में बेथल के बल्ले से सिर्फ 27 रन ही आए हैं. ऐसे में अगर फिल साल्ट वापसी करते हैं, तो जेकब बेथल को बाहर बैठना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: IPL Playoff Scenario: 1 सीट, 5 दावेदार… MI तय करेगी कौन खेलेगा प्लेऑफ? नहीं देखा होगा ऐसा समीकरण!

Tags: IPL 2026phil salt
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