नई दिल्ली: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू हो रही है. इस बार champions trophy की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है. लेकिन इस बार PCB सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सेना और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा. पाकिस्तान 1996 के बाद किसी आईसीसी आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जिसके चलते वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. पाकिस्तान सेना और रेंजर्स को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैचों के लिए तैनात किया जाएगा.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स सैनिकों को तैनात करने की योजना की घोषणा की है. यह निर्णय गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद लिया गया, जिसे संघीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. सेना के जवानों की तैनाती अनुच्छेद 245 के तहत की जाएगी, जिसकी तैनाती फरवरी के मध्य में शुरू होगी. उम्मीद है कि गृह मंत्रालय जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा.

PCB Hall of Famers Inzamam-ul-Haq and Misbah-ul-Haq with the ICC Champions Trophy 2025 prize 🏆#3Nations1Trophy | #PAKvNZ pic.twitter.com/oz24fVpGu5

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 8, 2025