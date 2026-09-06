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ENG vs PAK: पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की आहट? PCB ने प्लेयर्स के फोन किए जब्त, मचा हड़कंप

ENG vs PAK: इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर विवाद शुरू हो गया है. PCB ने तीसरे टेस्ट से पहले कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या PCB को किसी मैच फिक्सिंग या भ्रष्टाचार की खबर मिली है. जानें पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 10:51:53 AM IST

PCB ने तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के मोबाइल जब्त किए.
PCB ने तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के मोबाइल जब्त किए.


ENG vs PAK 3rd Test: पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवादों में घिर गया है. इंग्लैंड दौरे पर तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़ा फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि PCB ने पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले खिलाड़ियों ने अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट PCB को सौंप दिए हैं, जो मैच खत्म होने तक बोर्ड के पास ही रहेंगे. हालांकि अभी तक बोर्ड ने यह नहीं बताया है कि खिलाड़ियों के मोबाइल को कब्जे में क्यों लिया गया है. साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि किन खिलाड़ियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं.

मैच फिक्सिंग का साया तो नहीं!

PCB के इस फैसले के बाद सवाल खड़े हो रहे है कि कहीं पाकिस्तान क्रिकेट पर मैच फिक्सिंग का साया तो नहीं है. दरअसल, किसी भी सीरीज के दौरान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स के मोबाइल फोन को तभी जब्त करने का आदेश देता है, जब किसी तरह के भ्रष्टाचार का शक होता है. यह भी सवाल है कि क्या PCB को मैच फिक्सिंग का डर है, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया है.

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क्या है ICC का नियम?

ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर काफी सख्त नियम हैं. नियम के अनुसार, मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम समेत प्रतिबंधित क्षेत्रों में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मोबाइल फोन या किसी अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नियम के मुताबिक, जैसे ही सभी टीम बस से मैच के वेन्यू पर पहुंचते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने गैजेट जमा कराने होते हैं. वहीं, मैच के बाद सबको वापस भी कर दिए जाते हैं. हालांकि PCB द्वारा खिलाड़ियों के मोबाइल फोन जब्त करना ICC के नियम से अलग है.

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PCB ने जब्त किए प्लेयर्स के मोबाइल?

इंग्लैंड दौरे पर आखिरी टेस्ट से पहले PCB के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. फैंस का सवाल है कि क्या PCB को किसी बड़े करप्शन या मैच फिक्सिंग की जानकारी मिली है? क्या सभी खिलाड़ियों के फोन जब्त किए गए हैं या फिर सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स के साथ ऐसा किया गया है? बोर्ड इस मामले में क्या जांच कर रही है?

कब होगा तीसरा टेस्ट?

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर से खेला जाएगा. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में पाकिस्तान जीत के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी. इससे पहले दो मैचों में पाकिस्तान को इंग्लैंड से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

Tags: eng vs pakPakistan Cricket Board
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