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पाकिस्तान क्रिकेट की हालत खस्ता! फील्डिंग कोच के लिए LinkedIn पर निकाली भर्ती, फैंस ने उड़ाई खिल्ली

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फील्डिंग कोच की भर्ती के लिए लिंक्डइन पर भर्ती निकाली है. बोर्ड ने हाल ही में अपने हेड कोच और गेंदबाजी को कोच उनके पद से हटाया है. इसके 24 घंटे के अंदर ही लिंक्डइन पर फील्डिंग कोच की भर्ती का पोस्ट डाल दिया, जिस पर फैंस खूब मजे ले रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 2, 2026 11:01:03 AM IST

PCB ने फील्डिंग कोच के लिए LinkedIn पर निकाली वैकेंसी.
PCB ने फील्डिंग कोच के लिए LinkedIn पर निकाली वैकेंसी.


Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है. इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों से लेकर कोच तक को हटाया गया. इतना ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है. इस बीच PCB ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती कराई है. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फील्डिंग कोच की तलाश है. इसके लिए PCB ने एक वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए लिंक्डइन (LinkedIn) पर पोस्ट किया है. PCB का यह पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस खूब मजे ले रहे हैं.

फैंस ने PCB के मजे

लिंक्डइन पर PCB की वैकेंसी वाली पोस्ट देखकर फैंस ने इंटरनेट पर मजे लेने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, ‘मेरे खानदान में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने लिंक्डइन पर किसी क्रिकेट बोर्ड को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए फील्डिंग कोच उम्मीदवार की तलाश करते देखा है.’ वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अपनी आर्मी से किसी कर्नल या ब्रिगेडियर को बुला लो.’ इसके अलावा किसी यूजर ने लिखा कि कोच छोड़ो पहले अपनी टीम को हायर करो, जबकि एक दूसरे शख्स ने लिखा, ‘इंटरव्यू में आपका सही जवाब होगा कि आपने अपने करियर में कितने कैच छोड़े हैं.’

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फील्डिंग कोच के आवेदन के लिए क्या है क्राइटेरिया?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फील्डिंग कोच के लिए क्राइटेरिया भी तय किए हैं. इसके अनुसार, आवेदन करने वाले के पास कोचिंग का कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा वह पहले किसी देश की टीम, फ्रेंचाइजी या इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काम कर चुका हो. साथ ही आवेदन करने वाले के पास लेवल-2 क्रिकेट कोचिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.

PCB ने साफ किया है कि उन्हें सिर्फ ऐसा कोच नहीं चाहिए, जो खिलाड़ियों को सिर्फ कैच पकड़ने की ही कोशिश कराए. उन्हें ऐसा कोच चाहिए जो मैच को, खिलाड़ियों को समझे, उन्हें निखारे. उसकी आधुनिक फील्डिंग तकनीकों पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. 9 सितंबर तक इस पद के लिए आवेदन किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में फिर मचा बवाल! मिस्बाह-उल-हक ने छोड़ी सिलेक्टर की कुर्सी, इस वजह से दिया इस्तीफा

फील्डिंग के लिए बदनाम पाकिस्तान

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट अक्सर अपनी खराब फील्डिंग को लेकर चर्चा में रहती है. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई बार बड़े लेवल पर अपनी खराब फील्डिंग से पूरी टीम का नुकसान कराया है. इसको लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जाता है.

Tags: Pakistan Cricket Board
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