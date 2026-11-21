PCB Central Contract List: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी सीनियर मेंस टीम के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी कर दी है. यह कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2027 तक चलेगा. PCB ने इस बार पिछले साल की कैटेगरी आधारित सिस्टम को खत्म करते हुए फॉर्मेट आधारित सिस्टम लागू किया है. इस लिस्ट में कुल 38 खिलाड़ियों को जगह दी गई है. इसमें से 19 खिलाड़ियों को डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है. हैरानी की बात यह है कि इस बार किसी भी खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है. इतना ही नहीं, PCB की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल हक जैसे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है. इसमें पूर्व टेस्ट कप्तान शान मसूद और युवा ओपनर सैम अयूब भी शामिल हैं.

13 खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी

PCB ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक के लिए नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट से कई खिलाड़ियों का छुट्टी कर दी गई है. मैदान के बाहर विवादों में चल रहे मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि पिछले साल वो कैटेगरी-बी में थे. रिजवान के अलावा पिछले साल कैटेगरी-बी में रहे सैम अयूब और हसन अली को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है. इस लिस्ट में पूर्व टेस्ट कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नोमान अली, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर भी शामिल हैं.

बाबर को भी नहीं मिला पूरा कॉन्ट्रैक्ट

पिछले साल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता था. हालांकि इस बार बोर्ड ने पुराने फॉर्मेट की जगह नया फॉर्मेट सिस्टम लागू किया है. नए सिस्टम के तहत प्लेयर्स को उनकी स्पेशलिटी के आधार पर अलग-अलग फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं. PCB ने कुछ खिलाड़ियों को एक से ज्यादा फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. वहीं, कुछ खिलाड़ियों को सिर्फ एक फॉर्मेट में रखा गया है.

बोर्ड की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में सिर्फ टेस्ट कप्तान बाबर आजम और पूर्व टी20 कप्तान सलमान आगा ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें टेस्ट और वनडे दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. वहीं, वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को वनडे और टी20 कैटेगरी में रखा गया है. इनके अलावा टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान को सिर्फ टी20 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है.

किस खिलाड़ी को किस फॉर्मेट में मिला कॉन्ट्रैक्ट?

टेस्ट और वनडे: बाबर आजम, सलमान अली आगा.

टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट: अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, सऊद शकील.

वनडे और टी20 इंटरनेशनल: अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, फखर जमान, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी.

टी20 इंटरनेशनल: हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, उस्मान तारिक.

अंडर-19 खिलाड़ियों को भी मिला मौका

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भविष्य की टीम तैयार करने के लिए डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की है. इसमें कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें अंडर-19 टीम के उभरते स्टार प्लेयर भी शामिल हैं.

डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी: अब्दुल समद, अब्दुल्ला फजल, अहमद दानियाल, अली रजा, फरहान यूसुफ, हुनैन शाह, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद तय्यब आरिफ, मुहम्मद गाजी घोरी, मुहम्मद इमरान रंधावा, रजाउल्लाह, साद बैग, साद मसूद, समीर मिन्हास, साकिब खान, शहजैब खान, शमाइल हुसैन, सुफियान मुकिम और उबैद शाह.