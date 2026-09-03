‘भारत आयरलैंड से हारा तो क्या क्रिकेट खत्म हो गया?’, PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी का अटपटा बयान, इंग्लैंड में मिली करारी हार का किया बचाव

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम के खराब प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. पाकिस्तान पहले दो टेस्ट मैच बड़े अंतर से हार चुका है. इसके बाद पीसीबी ने टीम में कई बड़े बदलाव किए. नकवी ने पाकिस्तान की स्थिति का बचाव करते हुए भारत की आयरलैंड के खिलाफ हुई चौंकाने वाली टी20 सीरीज हार का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी क्रिकेट टीम को कभी-कभी हार का सामना करना पड़ सकता है.

पाकिस्तान की लगातार दो हार के बाद पीसीबी ने सात खिलाड़ियों को टीम से वापस भेज दिया. इसके अलावा हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया. अब माइक हेसन ने टीम की जिम्मेदारी संभाली है. पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट में वापसी करने की कोशिश करेगी. नकवी ने कहा कि टीम में जिन खिलाड़ियों की जरूरत होगी, उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा.

आलोचना से नहीं घबराते मोहसिन नकवी

मोहसिन नकवी ने कहा कि वह अपनी आलोचना से बिल्कुल परेशान नहीं हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिमिटेड ओवरों के क्रिकेट में सुधार का भी जिक्र किया. नकवी के मुताबिक, पाकिस्तान की वनडे टीम आईसीसी रैंकिंग में आठवें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंची है, जबकि टी20 टीम नौवें स्थान से छठे स्थान पर आई है. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में भी टीम आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे नीचे पाकिस्तान

पाकिस्तान फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. टीम के खाते में 16 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 16.67 है. अब पाकिस्तान की नजर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट पर है, जो 9 सितंबर से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप से बचना चाहेगा. टीम ने आखिरी आईसीसी ट्रॉफी 2017 में जीती थी, जब सरफराज अहमद की कप्तानी में उसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हासिल किया था. वहीं, 2026 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान सुपर-8 चरण से बाहर हो गया था.