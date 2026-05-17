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PBKS VS RCB weather Forecast: पंजाब और आरसीबी मैच पर बारिश का खतरा? बिगड़ सकता है प्लेऑफ का पूरा समीकरण

PBKS VS RCB weather Forecast: पंजाब और आरसीबी का मुकाबला आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है. आइए जानते हैं आज यहां का मौसम कैसा रहने वाला है?

By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 11:30:09 AM IST

पंजाब और आरसीबी मैच पर बारिश का खतरा?
पंजाब और आरसीबी मैच पर बारिश का खतरा?


PBKS VS RCB weather Forecast: IPL 2026 में आज डबल हेडर मैच होने वाला है. पहला मुकबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है. अगर पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जाना चाहती है, तो उसे ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. आइए जानते हैं कि आज का मौसम धर्माशाला में कैसा रहने वाला है? 

मुश्किल में पंजाब किंग्स 

धर्मशाला में आज रविवार को होने वाला मुकाबला पंजाब और आरसीबी के बीच दोपहर को शुरू होगा. इस समय पंजाब किंग्स मुश्किलों में नजर आ रही है. टीम को लगातार 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं आज उसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ होने जा रहा है. जो इस सीजन के शुरूआत से ही काफी जबरदस्त परफॉर्म करती नजर आ रही है. अगर आज आरसीबी जीत हासिल करती है, तो वह सीधा प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. 

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धर्मशाला में मौसम का हाल 

पंजाब बनाम बेंगलुरु मैच धर्मशाला में दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा. इस समय बारिश की संभावना करीब 30 प्रतिशत बनी हुई है. हालांकि, आज अधिकतर समय धूप देखने को मिलने वाली है. अगर आज बारिश मुकाबले में खलल डालने की कोशिश करती है, तो मैच रद्द होने की संभावना काफी कम होगी. मैच के दौरान तापमान 19-20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है.

पीबीकेएस vs आरसीबी प्लेइंग इलेवन

पीबीकेएस: प्रियांश आर्य, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

इम्पैक्ट प्लेयर: प्रभसिमरन सिंह

आरसीबी: विराट कोहली, जैकब बेटेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रकीश सलाम डार, जोश हेजलवुड.

इम्पैक्ट प्लेयर: जैकब डफ़ी

Tags: IPL 2026pbks vs rcbvirat kohli
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