PBKS vs RCB Playing 11: लगातार 5 हार के बाद क्या पंजाब करेगी बड़ा बदलाव? यहां देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

PBKS vs RCB Predicted Playing 11: पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज धर्मशाला में एक बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है. आरसीबी के पास इस मैच को जीतकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनने का सुनहरा मौका है. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ जैसा है. अगर आज रविवार को पंजाब लगातार छठी हार झेलती है, तो वह प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी.

पंजाब किंग्स के लिए मौजूदा हालात किसी बुरे सपने जैसे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट के आधे सफर तक वे जिस मजबूत स्थिति में थे, वहां से इस तरह नीचे गिरना आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े गिरावट में से एक माना जा रहा है. पंजाब ने अपने शुरुआती 7 मैचों में से 6 जीतकर अजेय बढ़त बनाई थी, लेकिन अब टीम जीत और हार के बराबर आंकड़े पर आकर खड़ी हो गई है.

दूसरी तरफ, डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस पूरे सीजन में काफी हद तक कंसिस्टेंट (लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली) रही है. पिछले मैच से पहले दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लगातार दो मैचों में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए केकेआर के खिलाफ एक बेहतरीन शतक जड़ा और टीम को धमाकेदार जीत दिलाई.

PBKS vs RCB: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XII (Predicted XIIs)

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम डार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड

टॉस का आज का समय

पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज के IPL मैच का टॉस भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 3:00 बजे होगा, जबकि मैच 3:30 बजे शुरू होने वाला है.