PBKS vs RCB Live Streaming: कब और कहां देखें पंजाब किंग्स और बेंगलुरु का रोमांचक मुकाबला, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

PBKS vs RCB Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रविवार को एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) की कमजोर और महंगी साबित हो रही गेंदबाजी का फायदा उठाकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले इस इकलौते ‘डे मैच’ में सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर टिकी हैं. पिछले ही मैच में शानदार शतक जड़ने वाले कोहली को बल्लेबाजी करते देखने के लिए दिल्ली और पंजाब से भारी तादाद में फैंस धर्मशाला पहुंचे हैं, जिससे इस छोटे से शहर के बुनियादी इंतजामों पर भी काफी दबाव दिख रहा है.

मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियन RCB इस सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकलौती टीम रही है. ऐसे में उसका पलड़ा पंजाब किंग्स के खिलाफ बेहद भारी माना जा रहा है. दूसरी ओर, टूर्नामेंट के पहले हाफ में दबदबा बनाने वाली पंजाब की टीम लगातार 5 मैच हारकर बैकफुट पर है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इस टीम के लिए छठी हार प्लेऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर देगी.

पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी रही है. टीम यहाँ 210 और 200 जैसे बड़े स्कोर का भी बचाव नहीं कर पाई है. इसके अलावा, आईपीएल के इतिहास में 200 से ज्यादा रन बनाने के बाद सबसे ज्यादा 10 मैच हारने का अनचाहा रिकॉर्ड भी पंजाब के ही नाम है. जेवियर बार्टलेट और मार्को जानसन जैसे गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए हैं, जिससे टीम को गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव करने की जरूरत है. हालांकि, पिछले मैच में अर्शदीप सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई ने जरूर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था.

कब और कहां खेला जाएगा यह मुकाबला?

पंजाब किंग्स (PBKS) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच आईपीएल 2026 का यह मुकाबला आज यानी रविवार, 17 मई को धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

आईपीएल 2026 का यह 61वां लीग मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. वहीं, मैच का टॉस आधे घंटे पहले यानी दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा.

टीवी पर कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण (Live Telecast) स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. आप अपनी पसंदीदा भाषा में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं:

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