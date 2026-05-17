PBKS vs RCB head to head: पंजाब करेगी हिसाब बराबर या बाजी मारेगी RCB? हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी

IPL 2026 में प्लेऑफ़ के लिए जंग अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुँच गई है, और 17 मई को धर्मशाला में होने वाला मैच इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाने का वादा करता है. एक तरफ़ हैं मौजूदा चैंपियन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो प्लेऑफ़ में अपनी जगह पक्की करने से बस एक जीत दूर हैं; दूसरी तरफ़ हैं पंजाब किंग्स, जिनकी लगातार पाँच हारों की सिलसिला ने टीम को गहरी मुश्किल में डाल दिया है. इस हालात को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले इस आगामी मुकाबले को किसी फ़ाइनल से कम नहीं माना जा रहा है.

पंजाब को जीत का इंतज़ार

धर्मशाला की खूबसूरत धौलाधार पर्वतमाला के बीच होने वाले इस मैच में, सभी की निगाहें पूरी तरह से विराट कोहली पर टिकी होंगी. विराट ने पिछले मैच में एक शानदार शतक जड़कर अपनी फ़ॉर्म में वापसी का संकेत दिया था. नतीजतन, धर्मशाला स्टेडियम के खचाखच भरे होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशंसक विराट की बल्लेबाज़ी का जलवा देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे.

पंजाब किंग्स ने इस सीज़न में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की थी. अपने पहले सात मैचों में से छह जीतकर, टीम ने खुद को ख़िताब के लिए एक मज़बूत दावेदार के रूप में स्थापित किया था. हालाँकि, श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली इस टीम को बाद में लगातार पाँच हारों का सामना करना पड़ा, और प्लेऑफ़ की दौड़ में उनकी स्थिति अब कुछ हद तक डाँवाडोल हो गई है. फ़िलहाल, PBKS पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर है, जिसके 12 मैचों से 13 पॉइंट्स हैं.

फ़ाइनल के बाद पहली बार आमने-सामने दोनों टीमें

इस बीच, RCB इस सीज़न की सबसे मज़बूत टीमों में से एक बनकर उभरी है. बैंगलोर ने अब तक अपने 12 मैचों में से 8 जीते हैं और प्लेऑफ़ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. उनकी नज़रें अब टॉप-2 में जगह बनाने पर हैं, ताकि उन्हें क्वालिफ़ायर में पहुँचने का रणनीतिक फ़ायदा मिल सके. KKR के ख़िलाफ़ पिछले मैच में विराट कोहली के शतक ने टीम के आत्मविश्वास को और भी बढ़ाया है. दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों टीमें जो IPL 2025 के फ़ाइनल में आमने-सामने थीं इस सीज़न में पहली बार एक-दूसरे से भिड़ेंगी. पिछले सीज़न के फ़ाइनल में, RCB ने पंजाब को हराकर ख़िताब जीता था. ऐसे में, PBKS के पास अपनी हार का बदला लेने का सुनहरा मौक़ा होगा.

Head to Head रिकॉर्ड

जब दोनों टीमों के आमने-सामने के रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं, तो पता चलता है कि इनके बीच मुकाबला बेहद कड़ा रहा है. IPL के इतिहास में, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 37 मैच खेले गए हैं. इनमें से RCB ने 19 मैच जीते हैं, जबकि PBKS ने 18 मैचों में जीत हासिल की है. अब तक, दोनों टीमों के बीच कोई भी मैच टाई या बिना किसी नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है.