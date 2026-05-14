Home > खेल > 60% का वो आकड़ा जो आज डूबा सकता है श्रेयस अय्यर की नईया, क्या धर्मशाला में आज पंजाब के साथ होने वाली है कोई अनहोनी?

60% का वो आकड़ा जो आज डूबा सकता है श्रेयस अय्यर की नईया, क्या धर्मशाला में आज पंजाब के साथ होने वाली है कोई अनहोनी?

PBKS vs MI Weather Forecast: जैसे ही पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस धर्मशाला में मैच की तैयारी कर रहे हैं कांगड़ा घाटी पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है जहां यह खूबसूरत जगह है. जब रायपुर में हल्की बारिश की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच में थोड़ी देरी हुई तो अब धर्मशाला को लेकर चिंता बढ़ गई है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 14, 2026 2:40:21 PM IST

पीबीकेएस बनाम एमआई मौसम पूर्वानुमान
पीबीकेएस बनाम एमआई मौसम पूर्वानुमान


PBKS vs MI Weather Forecast: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के मैच में गुरुवार 14 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस इस आईपीएल सीज़न में दूसरी बार आमने-सामने होंगे और इस महीने की शुरुआत में वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब को मिली सात विकेट से जबरदस्त जीत के बाद हिसाब बराबर करना चाहेंगे. IPL के इतिहास में दोनों टीमें 35 बार आमने-सामने हुई हैं जिसमें पंजाब किंग्स ने 18 मैच और मुंबई इंडियंस ने 17 मैच जीते हैं.

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आने वाला मैच एक हाई-स्टेक मुकाबला होने की उम्मीद है जिसमें किंग्स के लिए आईपीएल 2026 प्लेऑफ के लिए अपने सपनों को ज़िंदा रखने के लिए जीत ज़रूरी है.

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क्या पंजाब बनाम मुंबई मैच में बारिश खेल बिगाड़ेगी?

जैसे ही पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस धर्मशाला में मैच की तैयारी कर रहे हैं कांगड़ा घाटी पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है जहां यह खूबसूरत जगह है. जब रायपुर में हल्की बारिश की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच में थोड़ी देरी हुई तो अब धर्मशाला को लेकर चिंता बढ़ गई है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने कांगड़ा वैली में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जहां खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम है जिसमें मैच के दिन आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है.

60% तक बारिश होने की संभावना

बताया गया कि मैच के शाम के समय 55% से 60% तक बारिश होने की संभावना है जिससे खेल पर असर पड़ सकता है. अगर तय समय के बाद भी बारिश होती रही तो टॉस में देरी हो सकती है जिससे ओवर कम हो सकते हैं या मैच देर से शुरू हो सकता है.

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से एक दिन पहले धर्मशाला में भारी बारिश ने अपना असर दिखाया जिससे दोनों टीमों को अपने आउटडोर प्रैक्टिस सेशन कैंसिल करने और इनडोर नेट्स पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. धर्मशाला का मैच आखिर में मौसम पर निर्भर कर सकता है दोनों टीमें IPL 2026 सीजन में एक अहम मुकाबले के लिए साफ आसमान की उम्मीद कर रही हैं.

क्या होगा अगर PBKS बनाम MI का मैच बारिश की वजह से धुल जाए?

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला मैच बारिश की वजह से धुल सकता है अगर शाम भर भारी बारिश और आंधी-तूफान जारी रहता है जिससे अधिकारियों को एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द करना पड़ सकता है.पंजाब किंग्स अभी 10 मैचों में छह जीत के साथ चौथे नंबर पर है और उसके 12 पॉइंट्स हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम लगातार चार मैच हारी  है और अगर उसे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए रखनी है तो वह और पॉइंट्स गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती.

दूसरी ओर मुंबई इंडियंस 11 मैचों में सिर्फ तीन जीत के साथ नौवें नंबर पर है और लगातार खराब प्रदर्शन और अहम मिड-सीजन फेज में लय हासिल करने में नाकाम रहने के बाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो PBKS और MI ‘नो रिज़ल्ट’ के लिए एक-एक पॉइंट शेयर करेंगे. पंजाब किंग्स के 13 पॉइंट हो जाएंगे जिससे वे टॉप चार में बने रहेंगे लेकिन बाकी बचे मैचों में उनके सामने खतरा बना रहेगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अगले दो मैचों में PBKS पर लगातार जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि यह पक्का हो सके कि उनका 2026 का कैंपेन फिनिश लाइन से ठीक पहले खत्म न हो जाए.

बारिश की वजह से एक पॉइंट का मतलब होगा कि अगर पंजाब अपने आखिरी दो गेम जीत भी जाता है, तो भी वे ज़्यादा से ज़्यादा 17 पॉइंट के साथ खत्म करेंगे, जो टॉप-चार में जगह बनाने के लिए काफी नहीं हो सकता है अगर दूसरे मिड-टेबल कंटेंडर अपने बाकी मैच जीत जाते हैं.

Tags: IPL 2026PBKS vs MI
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