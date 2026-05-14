PBKS vs MI Predicted Playing XI: पंजाब-मुंबई के बीच मुकाबला, कौन खेलेगा, कौन होगा बाहर? जानें संभावित XI

PBKS vs MI Predicted Playing XI: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL) इस गुरुवार, 14 मई 2026 को एक निर्णायक मुकाबला लेकर आ रहा है, जिसमें पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. यह टूर्नामेंट का 58वां मैच है. आज शाम धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले का घरेलू टीम के लिए क्वालिफिकेशन के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा महत्व है.

कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी टीम को प्लेऑफ़ में पक्की जगह दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में पंजाब की टीम को मुंबई की मज़बूत टीम को हराना होगा. मुंबई की टीम टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने के बाद अब सिर्फ़ अपनी साख बचाने के लिए खेल रही है.

पूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए

टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग 2026

मैच पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (58वां मैच)

तारीख गुरुवार, 14 मई 2026

समय शाम 07:30 बजे IST

स्थान हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला

पिच रिपोर्ट: HPCA स्टेडियम पिच, धर्मशाला

HPCA स्टेडियम की पिच अपनी तेज़ गति और एक समान उछाल के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिससे पारी की शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है. शाम के समय ओस गिरने और आसमान में बादल छाए रहने की वजह से, नई गेंद काफ़ी स्विंग होगी, जिसके लिए सलामी बल्लेबाज़ों को एकदम सही और सधे हुए शॉट खेलने होंगे. मौसम की बात करें तो, धर्मशाला में आज शाम मौसम काफ़ी ठंडा रहने का अनुमान है.

बारिश की 87 प्रतिशत संभावना है और गरज-चमक के साथ तूफ़ान आने की आशंका को देखते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जिसका मैच पर काफ़ी असर पड़ सकता है. अगर मैच पूरा खेला जाता है, तो दूसरी पारी में गिरने वाली भारी ओस का पीछा करने वाली टीम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा.

PBKS बनाम MI: संभावित प्लेइंग XI

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग XI: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, ज़ेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, नेहल वढेरा, लॉकी फ़र्ग्यूसन.

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XI: रयान रिकेटन, रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, अल्लाह ग़ज़नफ़र, अश्विनी कुमार, रॉबिन मिंज़.

IPL Stumps Price: स्टंप्स इतने महंगे क्यों होते हैं, क्या होती है इनकी खासियत, कितनी है कीमत?