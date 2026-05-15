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PBKS vs MI: तिलक के 106 मीटर के छक्के ने हिलाया पंजाब, आखिरी ओवर में पलटा मैच; प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह बिगड़ा!

Punjab Kings Mumbai Indians: बुमराह की कप्तानी में तिलक वर्मा का ऐसा तूफान आया कि पंजाब देखती रह गई, 106 मीटर के उस एक छक्के ने कैसे बदला प्लेऑफ का पूरा गणित? जानें आखिरी ओवर का रोमांच.

By: Shivani Singh | Published: May 15, 2026 9:51:23 AM IST

बुमराह की कप्तानी में तिलक वर्मा का ऐसा तूफान आया कि पंजाब देखती रह गई, 106 मीटर के उस एक छक्के ने कैसे बदला प्लेऑफ का पूरा गणित
बुमराह की कप्तानी में तिलक वर्मा का ऐसा तूफान आया कि पंजाब देखती रह गई, 106 मीटर के उस एक छक्के ने कैसे बदला प्लेऑफ का पूरा गणित


Yesterday Match Result Cricket: आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हरा दिया. अपनी टीम के पहले ही मैच में कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह के लिए यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि मुंबई भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसने पंजाब किंग्स की राह मुश्किल कर दी है. पंजाब की यह लगातार पांचवीं हार है.(pbks vs mi scorecard)

पंजाब की पार

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. धर्मशाला की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिससे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह खुलकर नहीं खेल पा रहे थे. हालांकि, प्रभसिमरन (57 रन, 32 गेंद) ने मिले हुए मौकों का फायदा उठाया और अर्धशतक जड़ा.

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एक समय लग रहा था कि पंजाब बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन मिडिल ओवर्स में शार्दुल ठाकुर ने मैच का पासा पलट दिया. शार्दुल ने प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर को एक ही ओवर में आउट कर पंजाब की कमर तोड़ दी. पंजाब ने अपने 5 विकेट महज 80 रनों के भीतर खो दिए. अंत में अजमतुल्लाह उमरजई (38 रन, 17 गेंद) की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब ने 20 overs में 200/8 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया.

रिकेल्टन और तिलक का तूफान

201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को रयान रिकेल्टन (48 रन, 23 गेंद) ने तूफानी शुरुआत दी. रोहित शर्मा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रिकेल्टन ने चौकों-छक्कों की झड़ी लगाकर पावरप्ले में रन गति को बनाए रखा. बीच के ओवरों में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को आउट किया और मुंबई की रफ्तार पर लगाम लगाई. एक वक्त पर मुंबई को आखिरी 30 गेंदों में 72 रनों की जरूरत थी.

मैच का टर्निंग पॉइंट

यहाँ से तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने चहल की गेंद पर 106 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. मार्को यानसेन के एक ओवर में तिलक ने 22 रन बटोरे. अंत में विल जैक्स (25*) ने तिलक का अच्छा साथ दिया. आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी, जिसे तिलक वर्मा ने महज 5 गेंदों में हासिल कर लिया. तिलक 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए.

  • पंजाब किंग्स: 200/8 (प्रभसिमरन 57, उमरजई 38; शार्दुल ठाकुर 4-39)
  • मुंबई इंडियंस: 205/4 (तिलक वर्मा 75*, रिकेल्टन 48; अजमतुल्लाह उमरजई 1-33)
  • नतीजा: मुंबई इंडियंस 6 विकेट से जीता.
  • अगला मुकाबला: मुंबई अब 20 मई को कोलकाता में KKR से भिड़ेगी, जबकि पंजाब का सामना 17 मई को धर्मशाला में ही RCB से होगा.

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