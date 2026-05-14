PBKS vs MI: क्यों श्रेयस अय्यर की टीम से डर रही है पांच बार की चैंपियन? आकड़े सुन MI फैंस के उड़े होश; धर्मशाला में होगा घमासान

PBKS vs MI Head to Head: पंजाब किंग्स IPL 2026 के मैच नंबर 58 में धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. 2008 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से PBKS और MI के बीच IPL इतिहास की सबसे अनप्रिडिक्टेबल राइवलरी में से एक रही है. आखिरी ओवर के थ्रिलर और रिकॉर्ड चेज़ से लेकर 2020 में यादगार डबल सुपर ओवर क्लैश तक, इन दोनों टीमों के बीच मुकाबलों में लगातार ड्रामा देखने को मिला है.
IPL हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस IPL इतिहास में अब तक 35 बार एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं, जिसमें PBKS इस राइवलरी में थोड़ी बढ़त बनाए हुए है. उन्होंने 18 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई ने 17 जीत हासिल की हैं.
पीबीकेएस बनाम एमआई हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
- खेले गए मैच: 35
- PBKS जीता: 18
- MI जीता: 17
पीबीकेएस बनाम एमआई आईपीएल परिणाम
|विजेता
|जीत का अंतर
|हारने वाली टीम
|स्थान
|तारीख
|पंजाब किंग्स
|66 रन
|मुंबई इंडियंस
|मोहाली
|25 अप्रैल 2008
|पंजाब किंग्स
|1 रन
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|21 मई 2008
|पंजाब किंग्स
|3 रन
|मुंबई इंडियंस
|डरबन
|29 अप्रैल 2009
|मुंबई इंडियंस
|8 विकेट
|पंजाब किंग्स
|सेंचुरियन
|12 मई 2009
|मुंबई इंडियंस
|4 विकेट
|पंजाब किंग्स
|मुंबई (ब्रेबोर्न स्टेडियम)
|30 मार्च 2010
|पंजाब किंग्स
|6 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|मोहाली
|9 अप्रैल 2010
|मुंबई इंडियंस
|23 रन
|पंजाब किंग्स
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|2 मई 2011
|पंजाब किंग्स
|76 रन
|मुंबई इंडियंस
|मोहाली
|10 मई 2011
|पंजाब किंग्स
|6 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|22 अप्रैल 2012
|मुंबई इंडियंस
|4 विकेट
|पंजाब किंग्स
|मोहाली
|25 अप्रैल 2012
|मुंबई इंडियंस
|4 रन
|पंजाब किंग्स
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|29 अप्रैल 2013
|पंजाब किंग्स
|50 रन
|मुंबई इंडियंस
|धर्मशाला
|18 मई 2013
|मुंबई इंडियंस
|5 विकेट
|पंजाब किंग्स
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|3 मई 2014
|मुंबई इंडियंस
|7 विकेट
|पंजाब किंग्स
|मोहाली
|21 मई 2014
|पंजाब किंग्स
|18 रन
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|12 अप्रैल 2015
|मुंबई इंडियंस
|23 रन
|पंजाब किंग्स
|मोहाली
|3 मई 2015
|मुंबई इंडियंस
|25 रन
|पंजाब किंग्स
|मोहाली
|25 अप्रैल 2016
|पंजाब किंग्स
|7 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|विशाखापट्टनम
|13 मई 2016
|मुंबई इंडियंस
|8 विकेट
|पंजाब किंग्स
|इंदौर
|20 अप्रैल 2017
|पंजाब किंग्स
|7 रन
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|11 मई 2017
|मुंबई इंडियंस
|6 विकेट
|पंजाब किंग्स
|इंदौर
|4 मई 2018
|मुंबई इंडियंस
|3 रन
|पंजाब किंग्स
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|16 मई 2018
|पंजाब किंग्स
|8 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|मोहाली
|30 मार्च 2019
|मुंबई इंडियंस
|3 विकेट
|पंजाब किंग्स
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|10 अप्रैल 2019
|मुंबई इंडियंस
|48 रन
|पंजाब किंग्स
|अबू धाबी
|1 अक्टूबर 2020
|पंजाब किंग्स
|सुपर ओवर
|मुंबई इंडियंस
|दुबई
|18 अक्टूबर 2020
|पंजाब किंग्स
|9 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|23 अप्रैल 2021
|मुंबई इंडियंस
|6 विकेट
|पंजाब किंग्स
|अबू धाबी
|28 सितंबर 2021
|पंजाब किंग्स
|12 रन
|मुंबई इंडियंस
|पुणे
|13 अप्रैल 2022
|पंजाब किंग्स
|13 रन
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|22 अप्रैल 2023
|मुंबई इंडियंस
|6 विकेट
|पंजाब किंग्स
|मोहाली
|3 मई 2023
|मुंबई इंडियंस
|9 रन
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|18 अप्रैल 2024
|पंजाब किंग्स
|7 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|जयपुर
|26 मई 2025
|पंजाब किंग्स
|5 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|अहमदाबाद
|1 जून 2025
|पंजाब किंग्स
|7 विकेट
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|16 अप्रैल 2026
PBKS vs MI: टॉप IPL स्टैट्स, रिकॉर्ड्स और भी बहुत कुछ
- सबसे ज़्यादा टीम टोटल: 11 मई, 2017 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 230/3 रन बनाए.
- सबसे कम टीम टोटल: 10 मई, 2011 को मोहाली के PCA स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने 12.5 ओवर में 87/10 रन बनाए.
- सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से): पंजाब किंग्स ने 10 मई, 2011 को मोहाली में मुंबई इंडियंस को 76 रन (टारगेट: 164) से हराया.
- सबसे बड़ी जीत (विकेटों के हिसाब से): पंजाब किंग्स ने 23 अप्रैल, 2021 को चेन्नई में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट (टारगेट: 132) से हराया.
- सबसे ज़्यादा रन: मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने 27 मैचों में 634 रन बनाए. सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर: 16 अप्रैल,
- 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों पर 112 रन बनाए.
- सबसे ज़्यादा छक्के: मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने 24 मैचों में 41 छक्के लगाए.
- सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर: शॉन मार्श, केएल राहुल (दोनों PBKS से) और रोहित शर्मा (MI) ने 50+ के 5 स्कोर बनाए.
- सबसे ज़्यादा विकेट: मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह ने 19 मैचों में 24 विकेट लिए.
- सबसे अच्छे बॉलिंग फिगर: 10 मई, 2011 को मोहाली में MI के लिए मुनाफ पटेल ने चार ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लिए.
- सबसे ज़्यादा मैच: मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने 27 मैच खेले.