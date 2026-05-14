PBKS vs MI: क्यों श्रेयस अय्यर की टीम से डर रही है पांच बार की चैंपियन? आकड़े सुन MI फैंस के उड़े होश; धर्मशाला में होगा घमासान

पंजाब किंग्स 66 रन मुंबई इंडियंस मोहाली 25 अप्रैल 2008

पंजाब किंग्स 1 रन मुंबई इंडियंस मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 21 मई 2008

पंजाब किंग्स 3 रन मुंबई इंडियंस डरबन 29 अप्रैल 2009

मुंबई इंडियंस 8 विकेट पंजाब किंग्स सेंचुरियन 12 मई 2009

मुंबई इंडियंस 4 विकेट पंजाब किंग्स मुंबई (ब्रेबोर्न स्टेडियम) 30 मार्च 2010

पंजाब किंग्स 6 विकेट मुंबई इंडियंस मोहाली 9 अप्रैल 2010

मुंबई इंडियंस 23 रन पंजाब किंग्स मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 2 मई 2011

पंजाब किंग्स 76 रन मुंबई इंडियंस मोहाली 10 मई 2011

पंजाब किंग्स 6 विकेट मुंबई इंडियंस मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 22 अप्रैल 2012

मुंबई इंडियंस 4 विकेट पंजाब किंग्स मोहाली 25 अप्रैल 2012

मुंबई इंडियंस 4 रन पंजाब किंग्स मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 29 अप्रैल 2013

पंजाब किंग्स 50 रन मुंबई इंडियंस धर्मशाला 18 मई 2013

मुंबई इंडियंस 5 विकेट पंजाब किंग्स मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 3 मई 2014

मुंबई इंडियंस 7 विकेट पंजाब किंग्स मोहाली 21 मई 2014

पंजाब किंग्स 18 रन मुंबई इंडियंस मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 12 अप्रैल 2015

मुंबई इंडियंस 23 रन पंजाब किंग्स मोहाली 3 मई 2015

मुंबई इंडियंस 25 रन पंजाब किंग्स मोहाली 25 अप्रैल 2016

पंजाब किंग्स 7 विकेट मुंबई इंडियंस विशाखापट्टनम 13 मई 2016

मुंबई इंडियंस 8 विकेट पंजाब किंग्स इंदौर 20 अप्रैल 2017

पंजाब किंग्स 7 रन मुंबई इंडियंस मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 11 मई 2017

मुंबई इंडियंस 6 विकेट पंजाब किंग्स इंदौर 4 मई 2018

मुंबई इंडियंस 3 रन पंजाब किंग्स मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 16 मई 2018

पंजाब किंग्स 8 विकेट मुंबई इंडियंस मोहाली 30 मार्च 2019

मुंबई इंडियंस 3 विकेट पंजाब किंग्स मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 10 अप्रैल 2019

मुंबई इंडियंस 48 रन पंजाब किंग्स अबू धाबी 1 अक्टूबर 2020

पंजाब किंग्स सुपर ओवर मुंबई इंडियंस दुबई 18 अक्टूबर 2020

पंजाब किंग्स 9 विकेट मुंबई इंडियंस चेन्नई 23 अप्रैल 2021

मुंबई इंडियंस 6 विकेट पंजाब किंग्स अबू धाबी 28 सितंबर 2021

पंजाब किंग्स 12 रन मुंबई इंडियंस पुणे 13 अप्रैल 2022

पंजाब किंग्स 13 रन मुंबई इंडियंस मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 22 अप्रैल 2023

मुंबई इंडियंस 6 विकेट पंजाब किंग्स मोहाली 3 मई 2023

मुंबई इंडियंस 9 रन पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़ 18 अप्रैल 2024

पंजाब किंग्स 7 विकेट मुंबई इंडियंस जयपुर 26 मई 2025

पंजाब किंग्स 5 विकेट मुंबई इंडियंस अहमदाबाद 1 जून 2025