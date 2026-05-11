PBKS vs DC weather Forecast: मुकाबले पर मंडराए काले बादल! जानिए बारिश हुई तो किसे मिलेगा फायदा?

PBKS vs DC weather Forecast: IPL 2026 का आज 55वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला है. दोनों टीमें आज सोमवार, 11 मई को एक-दूसरे के सामने मैदान पर नजर आने वाली है. यह मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम माना जा रहा है. लेकिन, इस बीच धर्मशाला के मौसम ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में अब सवाल यह है कि बारिश के कारण अगर मैच रद्द हुआ तो किसे फायदा मिलने वाला है?

कैसा रहेगा धर्मशाला का मौसम?

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. आज धर्मशाला में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. सुबह हल्की बारिश देखने को मिल चुका है. एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच के दौरान बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है. साथ ही आसमान में काले बादल छाए रहने की उम्मीद है. इस दौरान तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 50% रहेगी. ऐसे में बारिश मैच में खलल पैदा कर सकती है. अगर बारिश हुई तो मैच रद्द किया जा सकता है.

रद्द हुआ मैच तो किसे होगा फायदा?

अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों के 1-1 पॉइंट दिए जाएंगे. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा नुकसान होगा. दिल्ली की टीम 11 में से केवल 4 मैच ही जीत पाई है. हालांकि, वह अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं. लेकिन क्वालीफाई के करने के लिए उसे बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे. अगर टीम सभी मैच जीत जाती है, तो उसके पास कुल 14 अंक होंगे, जिससे प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं.

लेकिन, अगर टीम का एक भी मैच रद्द हुआ तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है. टीम ने पिछले 6 मैचों में से 5 में हार का सामना किया है. वहीं पंजाब की बात करें तो 10 मैचों में 6 जीत के साथ पंजाब चौथे नंबर पर बनी हुई है. माना जा रहा है कि वह प्लेऑफ में चली जाएगी. पंजाब की टीम के पास 4 मैच बाकी है अगर एक भी मैच रद्द होता है तो टीम 2 या 3 मैच जीतकर भी प्लेऑफ से जा सकती है.

PBKS Vs DC हेड-टू-हेड

मैच खेले: 36

पंजाब किंग्स जीते: 18

दिल्ली कैपिटल्स जीते: 17

कोई नतीजा नहीं: 1

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PBKS Vs DC की संभावित टीमें

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (कप्तान), पथुम निसांका, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार.

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार विशक, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह.

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