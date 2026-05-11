Home > क्रिकेट > PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर

PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर

आईपीएल 2026 में हार की हैट्रिक के बाद क्या धर्मशाला में पंजाब की किस्मत पलटेगी? उमरजई की वापसी और दिल्ली की रणनीति के बीच रोमांचक जंग. जानिए प्लेइंग 11 के बड़े बदलाव.

By: Shivani Singh | Published: May 11, 2026 4:01:24 PM IST

PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर


लगातार तीन हार का सामना कर रही पंजाब किंग्स के लिए अब हर मैच ‘फाइनल’ जैसा है. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स सोमवार को अपने दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में उतरेगी. मैच नंबर 55 में उनका सामना अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स से होगा.

पंजाब की टीम में स्टार ऑलराउंडर की वापसी

पंजाब किंग्स के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई की वापसी है. उमरजई अपनी मां के निधन के कारण पिछले महीने स्वदेश लौट गए थे, लेकिन अब वह चयन के लिए उपलब्ध हैं. उनके आने से टीम को वो संतुलन मिलेगा जिसकी उसे पिछले कुछ मैचों में कमी खल रही थी.

You Might Be Interested In

पंजाब के तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिए कि उमरजई के आने से टीम में कुछ बदलाव दिख सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘उमरजई की वापसी से हमारे पास अपनी तेज गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए दो स्पिनर्स खिलाने का मौका होगा. साथ ही हरप्रीत बरार जब भी खेलते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं. हम आज रात इस पर अंतिम चर्चा करेंगे.’ माना जा रहा है कि उमरजई को जगह देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पेसर जेवियर बार्टलेट को बाहर बैठना पड़ सकता है, जो पिछले कुछ मैचों में काफी महंगे साबित हुए थे। उमरजई नई गेंद से अर्शदीप सिंह और मार्को जानसेन का साथ निभाएंगे.

क्या खेलेंगे मिचेल स्टार्क?

दूसरी ओर, अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए स्पिनर विपराज निगम की जगह तेज गेंदबाज आकिब नबी को मौका दे सकती है. हालांकि, दिल्ली की नजरें इस वक्त सबसे ज्यादा अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क पर टिकी हैं.

स्टार्क की फिटनेस और फॉर्म पर बात करते हुए टीम के सहायक कोच इयान बेल ने कहा, ‘वह एक मंझे हुए प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और नेट पर अपनी पूरी लय में दिख रहे हैं. युवा खिलाड़ियों के लिए उन्हें करीब से देखना एक बेहतरीन अनुभव है.’

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 और इम्पैक्ट प्लेयर 

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाक

दिल्ली कैपिटल्स: पाथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विपराज निगम/आकिब नबी, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026

वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें

May 10, 2026

मदर्स डे पर सुनें ये बॉलीवुड गाने

May 10, 2026

mothers day पर इंस्टाग्राम और whatsapp पर मां के लिए...

May 10, 2026
PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर
PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर
PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर
PBKS vs DC predicted playing XI: श्रेयस अय्यर की टीम में लौटा घातक ऑलराउंडर, दिल्ली के खिलाफ आज ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे गदर