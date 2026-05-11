PBKS vs DC Live Streaming: पंजाब और दिल्ली के बीच ‘करो या मरो’ की जंग, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच?

PBKS vs DC Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मुकाबले में सोमवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने होंगी. धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दोनों ही टीमों की साख दांव पर लगी है. पंजाब किंग्स ने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी. अपने पहले सात मैचों में से छह में जीत दर्ज कर उन्होंने सबको चौंका दिया था, लेकिन पिछले तीन मैचों में मिली लगातार हार ने टीम की लय बिगाड़ दी है. वहीं, दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. अब तक खेले गए 11 मैचों में से दिल्ली को केवल 4 में जीत नसीब हुई है, जबकि 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

कब होगा मैच?

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला सोमवार, 11 मई 2026 को खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले यानी शाम 7:00 बजे मैदान पर आएंगे.

कहां खेला जाएगा मैच?

यह रोमांचक भिड़ंत धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में होगी.

टीवी पर कहां देखें लाइव?

IPL के इस मैच का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर देख सकते हैं.

मोबाइल पर कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप फोन या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ‘जियो हॉटस्टार’ (JioHotstar) पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

दिल्ली कैपिटल्स (DC): अक्षर पटेल (कप्तान), पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिज़वी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, टी नटराजन, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, त्रिपुना विजय, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, अजय जाधव मंडल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी

पंजाब किंग्स (PBKS): श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनोली, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाक, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद, प्रवीण दुबे