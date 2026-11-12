Video: पैट कमिंस पर क्यों गुस्सा हुईं उनकी वाइफ, बीच सड़क पर जमकर लगाई क्लास, क्या है लड़ाई की वजह?

Pat Cummins Wife Argument Video: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पैट कमिंस सड़क पर पत्नी बेकी के साथ झगड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पैट कमिंस की वाइफ उन पर गुस्सा करते हुए कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं. वहीं, पैट कमिंस (Pat Cummins) शांत दिखाई दे रहे हैं. उनकी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस बहस के पीछे क्या वजह है? माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह उस्मान ख्वाजा के बॉल टेंपरिंग को लेकर किए खुलासे से जुड़ी हो सकती है. ख्वाजा के आरोपों के बाद पैट कमिंस पहली बार अपनी पत्नी के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं.

कब का है लड़ाई का वीडियो?

पैट कमिंस और उनकी वाइफ के बहस का वीडियो ‘द ऑस्ट्रेलियन’ ने जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कमिंस और बेकी एक प्रॉपर्टी के पास बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और काफी शांत दिख रहे हैं. हालांकि उनकी पत्नी बेकी गुस्सैल अंदाज में दिखाई दे रही हैं. हालांकि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है. इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

सैंडपेपर विवादों में घिरे हैं पैट कमिंस

पैट कमिंस इन दिनों सैंडपेपर विवाद को लेकर घिरे हुए हैं. दरअसल, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी एक किताब लॉन्च की है. इसमें उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए सैंडपेपर कांड का जिक्र किया है. उनका दावा है कि सैंडपेपरगेट कांड में कैमरन बैनक्रॉफ्ट, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ को बलि का बकरा बनाया गया था, जबकि इस बॉल टेंपरिंग में पूरी टीम शामिल थी. हालांकि उस मैच में खेलने वाले जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन और पैट कमिंस ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

पैट कमिंस देंगे आरोपों का जवाब

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा, ‘मैं इस सप्ताह की घटनाओं पर मीडिया से बात करने के लिए तैयार हूं. मैंने उजी (उस्मान ख्वाजा) के आरोपों की पूरी सूची और उनके दायरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए समय लिया है, जिससे मैं उचित जवाब दे सकूं.’ अब फैंस को पैट कमिंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है.