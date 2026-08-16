BAN vs AUS: हार के बाद भड़के पैट कमिंस, बोले- ‘कोई Excuse नहीं दूंगा, पहले दिन से हार तय थी’

हम वापसी की कोशिश करेंगे

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह भी कहा कि अब टीम दूसरे टेस्ट से पहले इस हार पर चर्चा करेगी. खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ टीम के संयोजन और अगले मुकाबले के लिए जरूरी बदलावों पर भी विचार किया जाएगा. हालांकि, कमिंस ने भरोसा जताया कि ऑस्ट्रेलिया इस हार से वापसी कर सकता है. उन्होंने कहा कि टीम मुश्किल परिस्थितियों में वापसी करने के लिए जानी जाती है और सभी खिलाड़ी इस मैच से सीख लेकर अगले टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.

ग्रीन और हेजलवुड की तारीफ

हार के बीच कमिंस ने जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन के प्रदर्शन की तारीफ की. हेजलवुड ने मैच में 6 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए. कमिंस ने उन्हें टीम के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक बताया. वहीं, कैमरन ग्रीन के शतक की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि उनकी बल्लेबाजी से उनकी क्लास दिखाई दी. हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से पर्याप्त साथ नहीं मिल पाया.