BAN vs AUS: हार के बाद भड़के पैट कमिंस, बोले- ‘कोई Excuse नहीं दूंगा, पहले दिन से हार तय थी’

4
Pat Cummins Statement After Loss: ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ही जमीन पर 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने खुलकर माना कि उनकी टीम मुकाबले में बांग्लादेश से हर मामले में पीछे रह गई. मैच के बाद कमिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की हार की शुरुआत पहले ही दिन हो गई थी. उन्होंने टीम की तैयारी को लेकर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन माना कि खिलाड़ियों को मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था.
कमिंस के मुताबिक, पहले दिन पिच पर गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद थी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को इसका सामना करते हुए ज्यादा समय तक क्रीज पर टिकना चाहिए था. उन्होंने माना कि टीम के कई बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके. इसके अलावा गेंदबाज भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर जरूरी दबाव नहीं बना पाए. कमिंस ने कहा कि बांग्लादेश ने पूरे मैच में काफी धैर्य और अनुशासन के साथ क्रिकेट खेला और एक बार ऑस्ट्रेलिया पीछे हुआ तो वापसी करना मुश्किल हो गया.
हम वापसी की कोशिश करेंगे
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह भी कहा कि अब टीम दूसरे टेस्ट से पहले इस हार पर चर्चा करेगी. खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ टीम के संयोजन और अगले मुकाबले के लिए जरूरी बदलावों पर भी विचार किया जाएगा. हालांकि, कमिंस ने भरोसा जताया कि ऑस्ट्रेलिया इस हार से वापसी कर सकता है. उन्होंने कहा कि टीम मुश्किल परिस्थितियों में वापसी करने के लिए जानी जाती है और सभी खिलाड़ी इस मैच से सीख लेकर अगले टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.
ग्रीन और हेजलवुड की तारीफ
हार के बीच कमिंस ने जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन के प्रदर्शन की तारीफ की. हेजलवुड ने मैच में 6 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए. कमिंस ने उन्हें टीम के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक बताया. वहीं, कैमरन ग्रीन के शतक की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि उनकी बल्लेबाजी से उनकी क्लास दिखाई दी. हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से पर्याप्त साथ नहीं मिल पाया.
हार के बीच कमिंस ने जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन के प्रदर्शन की तारीफ की. हेजलवुड ने मैच में 6 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए. कमिंस ने उन्हें टीम के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक बताया. वहीं, कैमरन ग्रीन के शतक की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि उनकी बल्लेबाजी से उनकी क्लास दिखाई दी. हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से पर्याप्त साथ नहीं मिल पाया.