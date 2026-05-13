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IPL 2026: पैट कमिंस से हुई बड़ी चूक, बीसीसीआई ने दिया तगड़ा झटका, अब करना होगा ये काम

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में धीमी ओवर गति के कारण पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने अनुशासन और प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर सभी फ्रेंचाइज़ियों को कड़ी चेतावनी जारी की.

By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 2:02:29 PM IST

पैट कमिंस पर बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना.
पैट कमिंस पर बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना.


पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण बड़ा झटका लगा है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने टीम के कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद की गई, जिसमें हैदराबाद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बीस ओवर पूरे नहीं कर सका.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद को मैदान पर भी दंडित किया गया. गुजरात टाइटंस की पारी के अंतिम चरण में टीम को तीस गज के घेरे के बाहर केवल चार क्षेत्ररक्षकों को तैनात करने की अनुमति दी गई. गुजरात ने बीस ओवर में पाँच विकेट पर 168 रन बनाए, जबकि जवाब में हैदराबाद की टीम 82 रन से मुकाबला हार गई.

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अभिषेक शर्मा और रियान पराग पर भी हुई थी कार्रवाई
यह इस सत्र का पहला अवसर है जब सनराइजर्स हैदराबाद ने ओवर गति नियम का उल्लंघन किया. इससे पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध आउट दिए जाने पर असहमति प्रकट करने के कारण मैच शुल्क का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक दिया गया था. इसी सेशन में रियान पराग पर भी टीम ड्रेसिंग कक्ष में प्रसारण के दौरान धूम्रपान उपकरण का उपयोग करते हुए दिखाई देने के कारण भारी जुर्माना और एक डिमेरिट अंक लगाया गया था. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने इस सत्र में अनुशासन संबंधी मामलों पर लगातार कड़ा रुख अपनाया है.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइज़ियों को चेतावनी दी
लगातार सामने आ रहे प्रोटोकॉल उल्लंघनों के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सभी दस फ्रेंचाइज़ियों को औपचारिक परामर्श भेजा है. बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और टीम अधिकारियों से जुड़े कई अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे इंडियन प्रीमियर लीग, संबंधित फ्रेंचाइज़ियों और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंच सकती है. साथ ही कानूनी दायित्व और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं.

Tags: IPL 2026Pat Cummins
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