Sandpaper Controversy: ‘8 साल तक चुप क्यों थे?’ उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर भड़के पैट कमिंस, बोले- पूरी तरह बकवास

Pat Cummins Angry On Usman Khawaja: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने बॉल टेंपरिंग के मामले में उस्मान ख्वाजा के आरोपों को लेकर पलटवार किया. उस्मान ख्वाजा का कहना है कि साल 2018 में केपटाउन टेस्ट में हुई बॉल टेंपरिंग में पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम शामिल थी. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया. उस्मान ख्वाजा का दावा है कि बॉल टेंपरिंग में सिर्फ स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट ही नहीं, बल्कि पूरी टीम ही शामिल थी.

उस्मान ख्वाजा के इस बड़े दावे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी ख्वाजा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है. पैट कमिंस का कहना है कि उस्मान ख्वाजा का आरोप पूरी तरह गलत और बकवास है. उनके दावे में कोई सच्चाई नहीं है.

ख्वाजा के आरोप पूरी तरह बकवास!

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के आरोपों को 100 फीसदी गलत और पूरी तरह बकवास बताया है. करीब 68 मिनट के सवाल-जवाब के सेशन में कमिंस ने ख्वाजा के इस दावे का खंडन किया, जिसमें उस्मान ने दावा किया था कि बॉल टेंपरिंग में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी. पैट कमिंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘जब उस्मान कहते हैं कि हम सब जानते थे… अगर उनका मतलब है कि हमें पता था कि मैदान में सैंडपेपर जा रहा है, तो वह 100 परसेंट गलत हैं. मैं पिछले 8 सालों से लगातार यही कह रहा हूं. मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान असल में ऐसी बातें कह रहे हैं, जो इससे कहीं ज्यादा सीरियस हैं. वह कहते हैं कि मैं और दूसरे लोग सैंडपेपर से बॉल-टैम्पर करने की एक स्कीम के आर्किटेक्ट थे. यह पूरी तरह से बकवास है.’

ख्वाजा पर फूटा कमिंस का गुस्सा

उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया है कि उन्होंने कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सावधान किया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी. इस पर पैट कमिंस ने जवाब देते हुए कहा कि ख्वाजा ने बैनक्रॉफ्ट को सावधान रहने को कहा, लेकिन उनको रोका क्यों नहीं. अगर आपको चीजें पता थी तो आपको उसी वक्त रोकना चाहिए था, ना कि आठ साल बाद किताब में लिखना चाहिए. कमिंस ने कहा दोस्त ऐसा नहीं करना चाहिए था. आपने ऐसे ही लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया.

A CLASS PRESS CONFERENCE BY PAT CUMMINS 🫡 – He has mentioned Usman Khawaja is 100% wrong on Sandpaper Gate. https://t.co/V4B5ZnGc62 — Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2026

‘ये वो उस्मान नहीं…’

पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, ‘यह वो उस्मान नहीं है जिसे मैं जानता हूं. यह वो उस्मान नहीं है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह उस टीम का हिस्सा रहा है जिसने पिछले 8 सालों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है, (जो) वहां ऐसा होने से रोक सकता था. उस्मान एक दोस्त था, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और इज्जत को लेकर कैजुअल नहीं होते.’ इतना ही नहीं, पैट कमिंस ने उन दावों को भी खारिज किया, जिसमें उस्मान ख्वाजा ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनने के लिए आपको एक खास स्किन कलर का होना चाहिए.

क्या है सैंडपेपर विवाद?

दरअसल, सैंडपेपर विवाद साल 2018 में सामने आया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में बॉल से छेड़छाड़ की थी. ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को कैमरे पर गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था. वो सैंडपेपर से गेंद को रगड़ रहे थे, जिससे उन्हें ज्यादा रिवर्स स्विंग मिल रही थी. इस मामले में उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को दोषी पाया गया था. स्मिथ और वॉर्नर को 12 महीने के लिए बैन कर दिया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था.