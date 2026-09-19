Home > खेल > रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं, ये है भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, पैट कमिंस ने बताया नाम

रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं, ये है भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, पैट कमिंस ने बताया नाम

Most Dangerous Indian Batter: पैट कमिंस ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की बात की है, जिसके सामने उन्होंने गेंदबाजी की है. इस दौरान कमिंस ने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा या विराट कोहली का नाम नहीं लिया. जानें कमिंस ने किसे बताया सबसे खतरनाक भारतीय बल्लेबाज...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 19, 2026 1:36:37 PM IST

पैट कमिंस ने किसे बताया भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज?
पैट कमिंस ने किसे बताया भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज?


Most Dangerous Indian Batter: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अपने करियर के दौरान दुनिया के कई खतरनाक बल्लेबाजों का सामना किया है. हाल ही में उन्होंने इस पर बात करते हुए बताया कि उन्हें किन बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने मुश्किल लगता है. कमिंस ने अलग-अलग देशों से 1-1 दिग्गजों का नाम बताया. जब भारतीय टीम के बारे में पूछा गया, तो कमिंस ने न ही विराट कोहली का नाम लिया और न ही रोहित शर्मा का नाम लिया.

कमिंस ने पूर्व दिग्गज चेतेश्वर पुजारा को भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बताया. कमिंस ने माना कि पुजारा को आउट करना बहुत मुश्किल है. चेतेश्वर पुजारा भारत के उन बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया है. उन्होंने साल 2018-19 और 2020-21 में भारतीय टीम को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

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पुजारा को लेकर क्या बोले कमिंस?

पैट कमिंस ने प्राइम वीडियो स्पोर्ट से बात करते हुए कहा कि भारत की बात करें, तो पुजारा सबसे मुश्किल बल्लेबाज हैं. उन्होंने कहा, ‘पुजारा को आउट करना वाकई में बहुत मुश्किल है. यह ऐसा है जैसे धीरे-धीरे मौत होना. अगर वह चाहें, तो 100 डॉट बॉल भी खेल सकते हैं. वह आपको कोई मौका नहीं देंगे.’ पैट कमिंस ने पुजारा के अलावा इंग्लैंड से एलिस्टर कुक, साउथ अफ्रीका से एबी डिविलियर्स, न्यूजीलैंड से ब्रेंडम मैकुलम, श्रीलंका से तिलकरत्ने दिलशान और वेस्टइंडीज से क्रिस गेल को सबसे मुश्किल बल्लेबाज बताया. बता दें कि कमिंस ने इस लिस्ट में सिर्फ उन बल्लेबाजों का जिक्र किया है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं.

पुजारा का इंटरनेशनल करियर

चेतेश्वर पुजारा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की दीवार भी कहा जाता है. उन्होंने भारत के लिए इस फॉर्मेट में महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की जगह ली और कई सालों तक नंबर-3 की जिम्मेदारी संभाली. पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 43.6 की औसत से 7,195 रन बनाए.

इसमें उनके बल्ले से 19 शतक और 35 अर्धशतक भी आए. टेस्ट के अलावा पुजारा ने भारत के लिए 5 वनडे मैच भी खेले, जिसमें सिर्फ 51 रन ही बना पाए. चेतेश्वर पुजारा ने पिछले साल ही क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान किया था. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा है.

Tags: Pat Cummins
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