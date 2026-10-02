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World Cup 2027: पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान पर कसा तंज, कहा- भारत सेमीफाइनल की सोच रहा, और तुम…

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा. उन्होंने कहा कि भारत सेमीफाइनल की सोच रहा होगा, जबकि पाकिस्तान पहले सुपर 7 में पहुंचने पर ध्यान दे रहा होगा.

By: Satyam Sengar | Published: October 2, 2026 2:45:28 PM IST

पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान टीम पर कसा तंज.
पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान टीम पर कसा तंज.


पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल की घोषणा के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा है. पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर ए के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में 12 टीमें दो ग्रुप में खेलेंगी और हर ग्रुप में छह टीमें होंगी.

ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप की टॉप तीन-तीन टीमें सुपर 7 चरण में पहुंचेंगी. इसके अलावा दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को भी सुपर 7 में जगह मिलेगी. खास बात यह है कि ग्रुप स्टेज के अंक अगले चरण में नहीं जुड़ेंगे. सुपर 7 में हर टीम छह मुकाबले खेलेगी और इसके बाद टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

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पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान पर क्या कहा?
स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान के सुपर 7 में पहुंचने को लेकर मजाकिया टिप्पणी की. उन्होंने कहा; “टीमें अपनी सोच के हिसाब से अलग तरह से तैयारी करती हैं. भारत सोच रहा होगा कि कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचना है. वहीं इस शेड्यूल को देखकर पाकिस्तान सोच रहा होगा कि हम सुपर 7 में जरूर पहुंचेंगे और उसके बाद देखा जाएगा. पाकिस्तान इस शेड्यूल से खुश होगा और सोच रहा होगा कि वह दूसरे दौर में पहुंच जाएगा.”

भारत-पाकिस्तान मुकाबला 10 अक्टूबर को
2027 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अक्टूबर को केप टाउन में मुकाबला होगा. यह मैच 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की यादें भी ताजा करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छह विकेट से हराकर खिताब जीता था. वहीं दक्षिण अफ्रीका 9 अक्टूबर को केप टाउन में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा. क्रिकेट फैंस की नजरें 10 अक्टूबर पर भी रहेंगी, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें जोहान्सबर्ग में आमने-सामने होंगी. 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पांचवें स्थान पर रहा था और उसने नौ में से चार मैच जीते थे.

Tags: Pakistan Cricket Team
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