Word Cup में दो बार धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर ने डाली डकैती! कोर्ट ने पाया दोषी, हुआ गिरफ्तार

Cricketer Robbery: ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक छोटे से द्वीप पापुआ न्यू गिनी से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिंग डोरिगा को डकैती का दोषी पाया गया है। यह घटना सोमवार, 25 अगस्त को सेंट हेलियर्स इलाके में हुई। पापुआ न्यू गिनी में इन दिनों क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग (CWC चैलेंज लीग) खेली जा रही है, जिसके दूसरे दौर के मैचों में डोरिगा को पापुआ न्यू गिनी की टीम में जगह मिली है।

किपलिंग डोरिगा को बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उन्हें दोषी करार दिया गया। मजिस्ट्रेट ने इस मामले को निजी अदालत के लिए बहुत गंभीर माना, इसलिए उन्होंने मामले को रॉयल कोर्ट भेज दिया है। डोरिगा को 28 नवंबर को रॉयल कोर्ट में पेश होना है। किपलिंग की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है, फिलहाल उन्हें पापुआ न्यू गिनी पुलिस की हिरासत में रहना होगा।

किपलिंग डोरिगा ने दो विश्व कप खेले हैं

किपलिंग डोरिगा ने पापुआ न्यू गिनी के लिए 2021 और 2024 टी20 विश्व कप खेले हैं। उन्होंने अपने देश की राष्ट्रीय टीम के लिए 97 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 39 वनडे मैचों में 730 रन बनाए हैं और 43 टी20 मैचों में 359 रन बनाए हैं। विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 49 कैच और 11 स्टंप किए हैं। क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी को 28 अगस्त को जर्सी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

WC चैलेंज लीग में पीएनजी का प्रदर्शन कैसा रहा?

पापुआ न्यू गिनी पीएनजी का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग में मिला-जुला प्रदर्शन रहा। अपने नौ मैचों में, उन्होंने चार जीत, चार हार और एक बेनतीजा रहा, और नौ अंक और -0.131 के नेट रन रेट के साथ समाप्त किया।

पीएनजी ने सितंबर-अक्टूबर 2024 के चरण में शानदार शुरुआत की, डेनमार्क, कतर, कुवैत और केन्या पर जीत दर्ज की। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही अच्छी दिखीं, जिससे एक मजबूत अंत की उम्मीद जगी। हालाँकि, 2025 का चरण ज़्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

