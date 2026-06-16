फुटबॉल कोच निकला हैवान! 17 साल की लड़की को करियर बनाने का दिखाया सपना, फिर 3 साल तक किया दुष्कर्म

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिससे खेल जगत शर्मसार हो गया है. पालघर जिले में एक फुटबॉल कोच ने 17 साल की लड़की को करियर बनाने का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण किया. पीड़िता की ओर से शिकायत मिलने के बाद वसई पुलिस ने 36 साल के प्राइवेट फुटबॉल कोच को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान पालघर के रहने वाले 36 वर्षीय अभिजीत मंडल के तौर पर हुई है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. आरोप है कि अभिजीत मंडल ने पीड़िता को फुटबॉल में अच्छा करियर बनाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था.

फुटबॉलर बनाने का दिया झांसा

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2023 में वह वसई में एक फुटबॉल ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन किया था. वहां पर आरोपी अभिजीत मंडल उसे ट्रेनिंग देता था. पीड़िता का कहना है कि आरोपी कोच ने पहले उसका भरोसा जीता और उसे फुटबॉल में बड़ा करियर बनाने का लालच दिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपी कोच ने पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए. बाद में जब पीड़िता ने आरोपी से मिलना बंद कर दिया, तो उसने प्राइवेट तस्वीरों और वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

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पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव में चली गई. फिर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को इसके बारे में जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने आरोपी को ऐसे दबोचा

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. वसई के माणिकपुर पुलिस थाने ने शुरुआती जांच के बाद आरोपी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और पॉक्सो अधिनियम की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है. पीड़िता के परिवार की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.