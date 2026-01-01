जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम

Palestine flag controversy in Jammu: जम्मू में एक क्रिकेट लीग के दौरान बल्लेबाज फुरकान भट्ट द्वारा अपने हेलमेट के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा लगाने पर नया विवाद उत्पन्न हो गया है. जिसके बाद फुरकान भट्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग जम्मू कश्मीर पुलिस की निगरानी में आ गया है.

इसके अलावा जानकारी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के ऑर्गेनाइजर जाहिद भट्ट से भी पूछताछ की जा रही है.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा? (What did the Jammu and Kashmir Cricket Association say?)

इस बीच, News18 से बात करते हुए जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने कहा कि टूर्नामेंट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. खिलाड़ी JKCA से जुड़ा हुआ नहीं है और इसलिए एसोसिएशन द्वारा कोई कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता.

इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. जैसे ही जानकारी सामने आएगी इस खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.