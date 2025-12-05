Home > खेल > Palaash Smriti Wedding News: शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार सामने आई स्मृति मंधाना, हाथ में नहीं थी इंगेजमेंट रिंग; जानें अफ़वाहों को लेकर क्या कुछ कहा?

Palaash Smriti Wedding News: अफ़वाहों और अंदाज़ों के बीच पलाश मुच्छल की माँ अमिता मुच्छल ने शादी पर एक अपडेट दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शादी कैंसिल नहीं हुई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 5, 2025 10:40:08 PM IST

Smriti Mandhana Social Media Post : इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ढेर सारी अफवाहें उड़ रही हैं. स्मृति के पिता की मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सेरेमनी में देरी हुई. लेकिन पलाश की मां ने भरोसा दिलाया है कि शादी कैंसिल नहीं हुई है और जल्द ही होगी. कपल फिलहाल मुश्किलों का सामना कर रहा है.

इंडियन वुमन नेशनल क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की शादी पलाश मुच्छल से होने वाली थी. उनकी मेहंदी, हल्दी, संगीत की फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे. उनकी शादी 23 नवंबर, 2025 को सांगली में होनी थी. स्मृति के पिता को अचानक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा और शादी की सुबह उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद सेरेमनी को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा. तब से, शादी और यह होगी या नहीं, इसे लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच, शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति ने अपना पहला पोस्ट किया है.

शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार सामने आई स्मृति मंधाना 

सुपरस्टार क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर वापसी की और पलाश के साथ अपनी शादी में देरी के बाद पहली बार पोस्ट किया. यह वीडियो एक टूथपेस्ट ब्रांड का ऐड है जिसमें स्मृति और राहुल द्रविड़ हैं, जहाँ वे दोनों ओरल हाइजीन पर बात करते हैं. वीडियो में, स्मृति बहुत ही कैजुअल लुक में दिख रही हैं और वह क्रिकेट और वर्ल्ड कप जीतने के बारे में कुछ सवालों के जवाब देती दिख रही हैं. लेकिन जैसे ही दर्शकों ने देखा कि उन्होंने अपनी अंगूठी नहीं पहनी है, कमेंट सेक्शन में अंदाज़ों की बाढ़ आ गई. 

कुछ लोगों ने शूट की टाइमिंग पर सवाल उठाए, तो कुछ ने सोचा कि क्या वीडियो पुराना है. यह वीडियो जिसमें स्मृति बिना अंगूठी के दिख रही हैं, ने और भी उत्सुकता बढ़ा दी. अभी तक, न तो स्मृति और न ही उनके परिवार ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान दिया है.

पोस्ट पर फैंस ने पुछे कई सारे सवाल

जैसे ही उन्होंने इसे पोस्ट किया, फैंस ने उनका ऑनलाइन स्वागत किया, लेकिन कई लोगों ने तुरंत देखा कि उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी नहीं पहनी है. हालाँकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि ऐड उनकी सगाई से पहले शूट किया गया था या बाद में. परेशान फैंस ने स्मृति के पोस्ट पर कमेंट भी किया और उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं. एक यूजर ने कहा, “आप वापस आ गईं… उम्मीद है आप और घर पर सब ठीक होंगे” एक और ने लिखा, “मेरी रानी को कोई नज़र नहीं.” 

पलाश मुच्छल की मां ने दोनों की शादी को लेकर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स, अफ़वाहों और अंदाज़ों के बीच उनकी माँ अमिता मुच्छल ने शादी पर एक अपडेट दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शादी कैंसिल नहीं हुई है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ़ में हैं… पलाश अपनी दुल्हन के साथ घर आने का सपना देख रहा था. मैंने एक स्पेशल वेलकम भी प्लान किया था…सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी.” इन सबके बीच, पलाश को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते देखा गया.

